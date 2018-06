Porsche stapt in bij onbekende Kroatische EV-fabrikant

Het bedrijf is weliswaar totaal onbekend bij het grote pubiek, maar ontwikkelde zich het afgelopen decennium tot een van de meest veelbelovende ondernemingen op het gebied van elektromobiliteit. Een enkeling kent Rimac wellicht van zijn elektrische supercars Concept One en Concept Two. Beide auto’s hebben een vermogen van meer dan 1.000 pk. De Concept One was ook betrokken bij een ongeluk met Richard Hammond achter het stuur. Deze auto wordt aangedreven door vier elektromotoren (een voor elk wiel) en kan in 2,6 seconden van stilstand naar 100 km/h sprinten. Zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 355 km/h.