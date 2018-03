Porsche's studiemodel Mission E Cross Turismo heeft 'oogbediening'

Een regelrechte beauty is de Cross Turismo in eerste aanblik misschien niet, maar dat komt misschien vooral door de kleurkeuze en de opvallende wielkasten. Hoe dan ook, qua looks heeft de Porsche het in ieder geval al gewonnen van de Model X. De 4,95 meter lange auto borduurt voort op de Mission E. De Cross Turismo is volgens Porsche een veelzijdige auto, uitermate geschikt voor mensen die hun vrije tijd besteden aan sporten en outdoor-activiteiten.

Oogbesturing

Het dashboard is opgebouwd uit vleugelvormige panelen en beslaat de volledige breedte van de auto. Het instrumentencluster heeft een overzichtelijk horizontale verdeling en is naar de bestuurder toe gebogen. De concept car is voorzien van ‘Eye tracking’. Dit is een systeem dat werkt met een camera in de binnenspiegel, die detecteert naar welk instrument de bestuurder kijkt. Het betreffende instrument – met keuze uit Porsche Connect, Performance, Drive, Energy of Sport Chrono – verschijnt vervolgens op de voorgrond, waarbij de overige instrumenten naar de achtergrond bewegen.

Productieversie