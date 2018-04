'Porsche keert over drie jaar terug in de Formule 1'

Porsche zal zich met ingang van 2019 mengen in het Formule E-kampioenschap en heeft al laten weten met de gedachte te spelen om ook terug te keren naar de Formule 1. De reden achter een mogelijke deelname aan de Formule 1 lijkt te liggen in het afhaken bij de WEC (World Endurance Championship) waarvoor ze erg veel ontwikkeling gedaan hebben op het gebied van hybride technologieën. Die ontwikkeling wil Porsche graag voortzetten in een andere raceklasse.

Tot nu toe is Porsche weinig succesvol geweest in de Formule 1. In de seizoenen 1958 tot 1964 wist men één Grand Prix te winnen, die van Frankrijk in 1962. Na bijna twee decennia, in de jaren 1983 tot 1986, kwam Porsche terug in de Formule 1 met Porsche-motoren onder het label Techniques d´Avant Garde (TAG) voor het team van McLaren. Hiermee behaalde Porsche in 1984, 1985 en 1986 drie constructeurstitels. In 1991 deed Porsche opnieuw een poging als motorleverancier, maar de auto's die door Porsche-motoren werden aangedreven scoorden het hele seizoen geen punt. Ze wisten zich de helft van het aantal races niet eens te kwalificeren. Sindsdien heeft Porsche nimmer meer deelgenomen aan de Formule 1.