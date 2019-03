Porsche hervat productie sportwagen omdat er vier op de zeebodem liggen

Porsche neemt de snelste 911 - de 700 pk sterke GT2 RS - opnieuw in productie, nu blijkt dat bij een scheepsramp in Frankrijk een paar klanten ernstig gedupeerd zijn.

Een vrachtschip met de naam Grande America is op 12 maart met man en muis vergaan voor de kust van Frankrijk, nadat brand was uitgebroken in een van de scheepscontainers. Aan boord waren zo'n 2.000 auto's, bestemd voor Brazilië. Het merendeel bestond uit Audi's A3-, A5-, Q7-, RS4- en RS5.

Volgens bronnen van de website Carscoops waren er echter ook Porsches aan boord, waaronder 718 Caymans, Boxsters en Cayennes, maar ook vier exemplaren van de extreem dure 911 GT2 RS. Dit is de snelste 911 van dit moment. De 700 pk sterke auto kost in Nederland 354.300 euro en accelereert van 0-100 km/u in 2,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 340 km/u.

Het zinken van de Grande America betekende een kleine ramp voor de vier Brazilianen die een GT2 RS hadden besteld. In de regel wordt zo'n auto namelijk helemaal naar eigen smaak samengesteld. Iets wat niet meer gaat lukken, aangezien de productie van de GT2 RS afgelopen februari is gestopt en hun eigen exemplaren nu op de zeebodem liggen.

Gelukkig voor het viertal heeft Porsche besloten speciaal voor hen de auto opnieuw in productie te nemen. Dat blijkt althans uit een brief van Porsche aan een van de kopers, die in handen van website Carscoops is gekomen. Vrij vertaald staat er: ‘Het spijt ons u te moeten meedelen dat, als gevolg van een brand, het Grimaldi-vrachtschip dat uw voertuig vervoerde, op 12 maart 2019 is gezonken. Daarom kan uw GT2 RS niet worden geleverd.