Pomphouders roosteren extra personeel in vanwege accijnsverlaging, sneeuwval onzekere factor

De lagere prijzen - 17,3 cent per liter benzine, 11,1 cent voor diesel en 7,55 cent voor lpg - gaan vrijdagochtend bij het slaan van middernacht in. Het voordeel is des te groter nu automobilisten vanwege de lagere accijnzen ook minder btw hoeven te betalen. ,,Bij elkaar wordt benzine 20 cent goedkoper en diesel ruim 13 cent”, zegt Ewout Klok, voorzitter van pomphoudersvereniging Beta. Voor lpg komt het voordeel uit op 9,1 cent.

Als klap op de vuurpijl profiteren automobilisten van dalende olieprijzen. ,,De adviesprijs daalt hierdoor vrijdag met een extra cent”, zegt Paul van Selms van UnitedConsumers, dat dagelijks de prijzen monitort. De gemiddelde landelijke adviesprijs komt daarmee uit op circa 2,25 euro per liter benzine. Dat is aanzienlijk lager dan de 2,46 euro per liter van donderdag. Bij voordelige pompen gaan de literprijs dan al richting de 2 euro.

Quote Veel mensen hebben afgelopen dagen niet getankt en rijden door tot de laatste druppel Ewout Klok, voorzitter Beta en pomphouder in Hoogeveen

De goedkopere benzine en diesel zal voor een run op tankstations zorgen. ,,Onze tankstations hebben daarom extra personeel ingeroosterd”, stelt Klok. ,,Veel mensen hebben afgelopen dagen niet getankt en rijden door tot de laatste druppel.”

Sneeuw

De vierhonderd Beta-ondernemers en hun 1200 stations zijn er al met al klaar voor, stelt hij. Zelf heeft voorzitter Klok dubbel zoveel personeel in zijn Shellstation in Hoogeveen staan. Dat zou genoeg moeten zijn. ,,We verwachten geen enorme files. De accijnsverlaging geldt tot het einde van het jaar, we hebben het niet over zo’n actie die TinQ laatst hield, waarbij automobilisten een dag lang voor oude prijzen konden tanken.”

Onzekere factor is het weer. Vrijdagochtend ligt op veel plekken een laagje sneeuw. ,,Het kan zijn dat automobilisten vrijdag massaal thuis blijven en dat het dus meevalt met de drukte”, zegt Paul van Selms van UnitedConsumers.

Volledig scherm Door de oorlog in Oekraïne is het zuchten aan de pomp. De adviesprijzen liepen op tot circa 2,50 euro voor een liter euro95/E10. © René Wiegmink / ProNews

Belevering

Anderzijds maakten pomphouders zich door de verwachte sneeuw ook enige zorgen over de belevering van tankstations. Door de sneeuw zouden tankwagens van de oliemaatschappijen en transporteurs wellicht niet alle ruim 4000 pompstation in ons land van benzine kunnen voorzien. Tot nu toe lijkt dat echter mee te vallen.

Vraag is nog of pomphouders de dalende accijnzen zullen aangrijpen om hun eigen marge te verhogen. Klok gaat ervan uit dat alle tankstations de prijsverlaging geheel doorgeven aan de consument. ,,Benzine en diesel zijn overal hetzelfde, de concurrentie is groot. Iedereen weet precies wat de prijzen zijn.”

Met de accijnsverlaging op benzine, diesel en lpg wil het kabinet de gevolgen van de fors gestegen energieprijzen dempen. Met name na de start van de oorlog in Oekraïne op 24 februari gingen die door het dak. De kosten zijn hoog: iedere cent minder accijns op benzine alleen kost de schatkist 42 miljoen euro op jaarbasis.

Begin maart schoten de prijzen aan de pomp omhoog: