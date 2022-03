Politie pakte ten onrechte tientallen rijbewijzen af, bestuurders eisen schadevergoeding

reportage De keiharde aanpak van de Noorse verkeerspo­li­tie: ‘Hardrij­ders zijn misdadi­gers’

Vanaf morgen mogen we overdag nog maar 100 op de snelweg. Deze site reed mee met de verkeerspolitie in Noorwegen, waar scheuren al jaren taboe is en verkeersboetes oplopen tot astronomische hoogtes.

15 maart