Politie opent jacht op 'vliegende’ Tesla-rijder

De politie van Los Angeles (LAPD) is op zoek naar de bestuurder die crashte nadat hij met een Tesla meters door de lucht vloog en twee geparkeerde auto's ramde. Volgens de politie is een ‘tiktokker’ verantwoordelijk voor de stunt.

De politie zocht maandag via Twitter de hulp van het publiek om de bestuurder van de Tesla te identificeren die crashte tijdens een stunt in een steile straat in Los Angeles, terwijl toeschouwers opnames maakten. Volgens een tweet van de LAPD wijst meer dan 90 procent van de tips die het heeft korps heeft ontvangen naar tiktok-ster @dominykas.

Gehuurde Tesla

Achter die naam gaat ene Dominykas Zeglaitis schuil, die beweerde dat hij de bestuurder van de auto was in een reeks van vier video’s op sociale media. Hierin was te zien hoe de gehuurde Tesla versnelde en met hoge snelheid over een zijstraat op de top van een heuvel vloog. De auto vloog meters door de lucht en botste vervolgens tegen enkele vuilnisbakken en twee geparkeerde voertuigen.

1000 dollar beloning

Jordan Hooks, de eigenaar van een Subaru die werd geraakt tijdens de stunt, vertelde aan zender NBC Los Angeles dat de bestuurder het hoogstwaarschijnlijk alleen maar deed voor de likes op social media. De LAPD looft een beloning uit van 1000 dollar voor iedereen die informatie kan geven die leidt tot de arrestatie van de bestuurder.



Zeglaitis, die meer dan 2,7 miljoen volgers heeft op TikTok, beweerde in enkele video's dat hij dronken was op het moment van het incident. Boven één van de vier video's over de stunt schreef hij brutaal: ‘We made it on the news!’

