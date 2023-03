Polderwegen moeten verboden worden voor lawaaierige motoren, als het aan deze club ligt

Tientallen auto’s bekrast tijdens autoshow in Assen

Tijdens auto-evenement Hart voor auto's op het TT Circuit in Assen zijn zondag tientallen auto’s vernield. Dat laat de organisatie weten. Het gaat met name om krassen op de carrosserie, ruiten en spiegels van de auto’s. ,,En we hebben nog een melding gekregen van een losgedraaide wielbout en een geval waarbij water in de motor is gegooid.”