Plankgas met de elektrische Jaguar I-Pace e-Trophy racewagen

De Jaguar I-Pace e-Trophy is ‘s werelds eerste raceserie voor volledig elektrische racewagens. Een kleine 20 renners coureurs vechten voor het kampioenschap tijdens tien wedstrijden die worden verreden in het voorprogramma van de Formule E. Op de wedstrijdkalender staan steden als New York, Mexico City, Londen, Rome en Berlijn. De gevechten worden uitsluitend gehouden op omgebouwde stratencircuits.

Een van die auto's staat nu hier, in de pitbox van het Britse Bedford-circuit. Het enige wat we horen is het lichte zoemende geluid als van een stilstaande metro, ten teken dat de race-I-Pace staat te laden. De van Jaguar geleende race-overalls zijn aan de kleine kant en doordat het pak als een soort drukpak werkt, hebben we al zweetoksels en rode konen voordat we een meter hebben gereden. Toch zorgt ook het uiterlijk van de racewagen ook voor de nodige opwinding. De enorme splitter aan de voorkant oogt agressief en aan de achterzijde valt de brede achterspoiler op, die zelfverzekerd omhoog steekt en die moet zorgen voor de nodige downforce.

De Jaguar ziet eruit als een traditionele racewagen, maar de I-Pace e-Trophy is anders. In plaats van en luid brullende verbrandingsmotor doet deze Jaguar puur elektrisch en vooral lokaal emissievrij zijn werk. Even later zitten we achter het stuur. Echter niet voordat we onze eigen ruggengraat ook noodgedwongen hebben moeten buigen als die van een kat, want het instappen van de auto vereist een hoge mate van flexibiliteit.

Rembalans

De binnenkant van de Jaguar oogt vooral kaal en leeg. Overal kijken we tegen het metaal aan. De cockpit is ook simpel en spartaans. Het stuur is voorzien van druk- en draaiknoppen. Een daarvan is van het ABS-systeem, dat de coureur in elf stappen kan regelen. Datzelfde geldt voor de rembalans tussen de voor- en achterkant. Het centrale display toont elementaire zaken als snelheid, rondetijden en de status van de accu’s. Schakelpeddels achter het stuur ontbreken, want de auto is voorzien van één versnelling. De brede middenconsole is bezaaid met schakelaars. Het commandocentrum is vergelijkbaar met een cockpit in het vliegtuig. Een van de knoppen is voor het handmatig activeren van de brandblusinstallatie.

400 pk

Wanneer we op de D van Drive hebben gedrukt, rijdt de auto zacht zoevend de pitbox uit. Eenmaal op de baan mag het gas er voorzichtig op. Bocht één is eigenlijk geen bocht en dus is de tweede bocht – die naar links afbuigt – de eerste echte test voor de banden. En die falen. Nadrukkelijk. Want ze zijn splinternieuw en ijskoud. Dat tweede wist mijn begeleider Daniel – een coureur uit het Jaguar-programma die ook in de Porsche Cup rijdt in Engeland. Dat eerste kennelijk niet, want de auto begint ondanks de relatief lage bochtsnelheid vet overstuurd richting de muur te glijden.

Met piepende banden schiet de dure racewagen richting de muur. De race-instructeur van Jaguar naast mij probeert nog in te grijpen, maar hij is te laat. Even zien we onszelf al in de hekken hangen. Ik zie de muur naderbij komen en de handen van Daniel naar het stuur klauwen, maar instinctief heb ik zelf al tegengestuurd en voor de omstanders lijkt het gewoon alsof ik opzettelijk mooi driftend door de bocht ben gegaan. Daniel en ik kijken elkaar even aan en beginnen te lachen – meer uit opluchting dan dat we het echt gaaf vonden. Even later zijn de banden warm en beginnen ze echt te kleven. Het gas kan er echt op en de 400 pk worden volop aangesproken.

2150 kilogram

Vooral het uit-accelereren van de bochten gaat lekker, ook al omdat het koppel van 700 Newtonmeter permanent beschikbaar is. Het is een van de vele voordelen van de elektromotor. Dankzij deze cijfers sprint de Jaguar van 0-100 km/u in slechts 4,5 seconden. Boven de 130 km/u is de fut er een beetje uit, maar dat is ook niet een van de vereisten voor deze auto, die wereldwijd vooral wordt ingezet op bochtige stratencircuits. Het kan ook zijn dat de snelheidssensatie minder is in deze auto omdat het motorgeluid compleet afwezig is.

De auto weegt maar liefst 2150 kilogram weegt en bijna een derde van het gewicht is afkomstig van de accu’s. Desondanks voel je het gewicht nauwelijks in de bochten en doordat je ook vanuit langzame bochten snel wegsprint, voelt de auto zelfs tamelijk lichtvoetig aan. De race-set-up zorgt voor een neutraal weggedrag en de communicatieve besturing reageert heel direct op onze input. Op de rechte stukken horen we eigenlijk alleen de wind en het onderstel en de stukken rubber en kleine steentjes die door de speciale 22 inch Michelin-banden tegen de wielkasten worden gekatapulteerd.

