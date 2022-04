Piet kocht met zoons Peter-Jan en Ard een T3: ‘De dames willen er van af, maar dit is een investering’

Ard zat in het schooljaar 2016-2017 in het bestuur van de roeivereniging van de Universiteit Wageningen en daarbij is het de bedoeling dat je een voertuig aanschaft om het land mee te doorkruisen. ,,De meeste verenigingen rijden rond in een limousine, maar wij dachten: wij zitten in Wageningen, hier doen we het allemaal toch net wat anders. We besloten daarom voor een bus te gaan. Deze is groen met wit; net als de kleuren van de vereniging. We waren met acht man en pasten er precies in’’, vertelt Ard.