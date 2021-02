Piepklein Frans dorpje verzet zich tegen plannen van machtige Elon Musk

Musk droomt ervan om ook in afgelegen gebieden supersnel internet te kunnen aanbieden via zijn Starlink-satellieten, die via antennes in verbinding staan met de aarde. Hiermee kan hij onder meer razendsnel ‘over the air’ updates doorvoeren in Tesla-modellen zonder dat ze daarvoor naar een garage hoeven.

SpaceX wil daartoe in het Franse dorp een stuk landbouwgrond van drie hectare kopen om er negen koepelantennes van drie meter hoog te installeren. Die staan dan in verbinding met de Starlink-satellieten van het bedrijf in de ruimte. Dat zijn er al meer dan duizend en er moeten er nog duizenden bijkomen.

Gezondheidsrisico’s

De gemeenteraad van Saint-Senier-de-Beuvron verzet zich tegen de plannen, voornamelijk uit vrees voor gezondheidsrisico's. In december is al een ‘decreet van verzet’ ingediend tegen de bouw van het station. ,,Wij zijn bezorgd omdat wij geen gegevens hebben over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier”, klinkt het.

Vier stations in Frankrijk

In Frankrijk diende Starlink al aanvragen in voor vier stations voor het project. Het Franse Nationale Frequentieagentschap (ANFR), dat de radiofrequenties in Frankrijk beheert, heeft toestemming verleend voor drie projecten: twee in het zuidwesten en één in het noorden van het land. Volgens het agentschap zenden deze communicatiestations alleen uit naar de ruimte en vormen ze geen gevaar voor de bevolking.

