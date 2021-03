Peugeot 308 compleet vernieuwd: groter, ruimer en technologisch een sprong vooruit

De nieuwe Peugeot 308 is de eerste auto met het nieuwe gezicht van het merk en hij is deze keer 11 centimeter langer geworden. Van de 308 zijn de afgelopen jaren ruim 7 miljoen exemplaren verkocht. Ook in Nederland was hij jarenlang een bestseller en opponent van onder meer de VW Golf en Renault Mégane.

Van de Peugeot 308 verschijnt na acht jaar een compleet nieuwe generatie. Hij komt meteen als plug-in hybride beschikbaar, maar zal ook met conventionele benzine- en dieselmotoren verkrijgbaar zijn. Een volledig elektrische versie wordt (nog) niet aangekondigd. Niettemin gaat hij technologisch een sprong vooruit. Semi-automatische rijstrookwisseling helpt de bestuurder om automatisch de voorligger in te halen en vervolgens terug te sturen naar de oorspronkelijke rijstrook, bij snelheden van 70 km/h tot 180 km/h. Ook kan de auto nu automatisch de snelheid aanpassen op basis van verkeersborden en bochten. Hij stemt dan bijvoorbeeld de snelheid af op de scherpte van de bocht, tot 180 km/u.

Niet alleen de toegenomen lengte, ook de 5,5 cm grotere wielbasis belooft een ruimer interieur en vooral de passagiers op de achterbank gaan daarvan profiteren, zegt Peugeot. Maar de auto is ook 2 cm lager dan voorheen, onder meer om de luchtweerstand verder te beperken en hem zuiniger te maken. Kenmerkend voor het nieuwe model zijn de led-koplampen en het haakvormige dagrijlicht in de voorbumper. Bijzonder is ook het logo in de flank van deze Peugeot: een knipoog naar de geschiedenis van het merk. In de grille prijkt het nieuwe logo van het merk, als vanouds nog wel voorzien van een leeuw. De radar voor de veiligheidssystemen schuilt daar nu achter. De kentekenplaat is verhuisd naar het onderste deel van de voorkant.

Ook de i-Cockpit zien we terug in de nieuwe 308, waarbij het stuur lager is geplaatst en je door door dat stuur naar het instrumentarium kijkt. Het nieuwe, compacte stuur bevat sensoren die de handen van de bestuurder kunnen detecteren bij gebruik van de rijhulpen, zoals het deels autonoom rijden.

Je kan nu je smartphone via ‘mirroring’ draadloos in het centrale scherm zichtbaar maken en bedienen. Ook kan je nu twee telefoons tegelijkertijd via Bluetooth te verbinden. Het instrumentarium heeft al vanaf de goedkoopste uitvoering een 10-inch digitaal scherm. In de GT-versie komt daar ook 3D-technologie bij, zoals al eerder in andere modellen van Peugeot geïntroduceerd. Hollands glorie is er in de vorm van het navigatiesysteem, dat is gebaseerd op TomTom.

Virtuele knoppen

Opmerkelijk in het dashboard zijn de uitstroomroosters van het klimaatsysteem, die zich op hoofdhoogte bevinden. Het (standaard) centrale touchscreen van 10 inch is iets lager geplaatst dan het digitale instrumentenpaneel. Volgens Peugeot omdat het zich dan dichter bij de hand van de bestuurder bevindt en ‘op natuurlijke wijze opgaat in het dashboard’.

Vanaf het Allure-uitrustingsniveau beschikt de 308 over configureerbare, virtuele knoppen. Ze zijn tegenover het centrale scherm geplaatst. De ‘i-toggle’ is een aanraakgevoelige sneltoets naar de instellingen van het klimaat, de telefoon, de radio of het starten van een andere toepassing die de automobilist zelf kan instellen.

De inhoud van de bagageruimte is iets kleiner dan in de huidige generatie, maar nog altijd meer dan in de VW Golf of Ford Focus. Hij bedraagt 412 liter, waarvan 28 liter in het bergvak onder de laadvloer. Met de achterbankleuningen neergeklapt, kan de bagageruimte 1.323 liter verstouwen. Peugeot claimt verder veel opbergruimte in het interieur (maximaal 34 liter). De nieuwe Peugeot 308 staat komend najaar in de Nederlandse showrooms. Later volgt ook weer een stationwagon, de 308 SW, die ongetwijfeld weer veel meer bagageruimte met zich mee zal brengen dan de nu gepresenteerde hatchback.

