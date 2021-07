Peperdure Porsche knalt op betonnen rand, auto van ruim anderhalve ton total loss

drama lunteren Kartritje met beste vriendje kost Sven (14) zijn leven, vader van jonge bestuurder beleeft ‘nachtmer­rie’

21 juli Een onschuldig ritje in een kart is afgelopen weekend in het Gelderse dorpje Lunteren uitgelopen op een ‘nachtmerrie van onbegrijpelijke omvang’. Dat zegt de vader van de 14-jarige jongen die het off-road voertuig bestuurde. Door een aanrijding met een bestelbus kwam zijn beste vriendje Sven om het leven. Hij zat achterop. ,,Het verdriet is ondraaglijk voor de vele mensen die hierbij zijn betrokken”, schrijft de vader in een openbaar relaas op Facebook.