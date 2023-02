Passagiers vroegen of Daniel B. het rustiger aan kon doen: even later crashte auto tegen boom

Winterstal­ling nodig voor je caravan? Dan heb je een probleem: ‘Wachtlijst heeft geen zin meer’

Wie op zoek is naar een stallingsplek voor zijn caravan of camper heeft een probleem. Het aantal caravans en campers is enorm toegenomen, maar het aantal plekken waar ze in de winter kunnen staan niet. Nieuwe caravaneigenaars moeten creatief zijn.

1 februari