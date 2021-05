Overnamebod van 7,5 miljard euro voor Lamborghini, maar wil Audi dat wel?

Moeder die omgekomen zoon herdenkt in motorpara­de VS veronge­lukt zelf op haar motor

20 mei Een Amerikaanse vrouw die in Colorado meereed in een motorparade ter ere van haar overleden zoon, is tijdens de herdenkingsrit zelf overleden. De 51-jarige Diane Everett verloor de controle over haar motor en belandde in een greppel naast de weg. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.