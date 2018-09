Over paar maanden rijden er 10 miljoen auto's in Nederland

Wie zich nog afvraagt waarom het fileprobleem niet opgelost wordt, hoeft maar in de cijfers te duiken. Op dit moment staat de teller op 9.889.079 voertuigen (167.032 vrachtwagens, 983.663 bestelbusjes en 8.738.384 personenauto's). Dit jaar komen er naar schatting nog zo'n 50.000 bij en medio volgend jaar mag de 10 miljoenste auto aansluiten in de file.

Het autobezit blijft ondanks alle deelauto-initiatieven, files en parkeerperikelen keihard groeien. Sinds twee jaar is er minimaal één auto per twee Nederlanders op de weg, kinderen meegerekend. Het autobezit is fors gestegen sinds de eeuwwisseling toen er nog één auto per 2,5 Nederlander rondreed. En in 1970 - toen de auto net binnen ieders financiële bereik was gekomen - reed er maar één auto per 5,4 Nederlanders rond.

In absolute aantallen is de stijging van het aantal auto’s duizelingwekkend. Sinds de eeuwwisseling zijn er 2,4 miljoen auto’s bijgekomen. En wie nog verder terug in de tijd wil: er zijn nu twee keer zo veel personenauto’s als in de jaren 80 en vier keer zo veel als in 1970. Voor de oudere lezers: in 1940, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, tuften er maar 100.000 auto’s over de tweebaanswegen.

De Rai Vereniging ziet nog geen einde aan de groei. Veel zal afhangen van belastingmaatregelen die het autorijden mogelijk duurder maken.

Bestelbusjes

Het aantal vrachtauto’s blijft met 167.000 stuks redelijk constant, maar door onder andere onze kooplust op internet explodeerde het aantal bestelbusjes sinds het jaar 2000 van 700.000 naar 1 miljoen. Vrachtauto’s met buitenlandse kentekens zitten niet in de cijfers.

Een gezin met maar één auto begint een zeldzaamheid te worden. Dat is terug te zien in het wagenpark: 40 procent van alle auto’s zijn kleintjes, van Citroën C1 tot Opel Corsa.

CO 2 -uitstoot

En onze heilige koe rijdt nog altijd bijna louter op benzine en diesel. Ondanks alle publiciteit over de komst van de elektrische auto en de fraaie plannen om de CO 2 -uitstoot terug te dringen is nog maar 0,2 procent van het wagenpark volledig elektrisch. De totale CO 2 -uitstoot van de auto’s in Nederland stijgt zelfs, evenals de gemiddelde CO 2 -uitstoot per auto.

Volkswagen heerst als automerk op het Nederlandse asfalt. Er rijden er bijna 1 miljoen rond, met de VW Golf met 280.000 stuks als ongekroonde koning. De VW Polo is kroonprins met 244.000 stuks.