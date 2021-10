Ouders en kind (1,5) beleven schrik van hun leven wanneer hun auto van openstaande brug valt

VIDEO De nieuwe Range Rover kan thuis het licht aan doen (en heeft een Nederlands tintje)

27 oktober Voor het eerst in bijna tien jaar is er een compleet nieuwe Range Rover onthuld. De super-de-luxe Britse SUV zit onderhuids bomvol moderne techniek en verschijnt in 2024 ook volledig elektrisch. Bovendien komt er voor het eerst een variant met zeven zitplaatsen én speciale SV-versies, die zijn ontwikkeld onder leiding van Nederlander Michael van der Sande.