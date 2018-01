Opvallend en uitdagend

Het is intussen zo druk in de klasse van de compacte SUV's, dat je als nieuwkomer wel erg je best moet doen om op te vallen. De nieuwe Hyundai Kona doet dat.

Hyundai's eerste compacte SUV, in de klasse van de Renault Captur, is bijzonder fris en eigentijds vormgegeven. Hij kan geleverd worden met gedurfde lakkleuren, zoals felgroen of oranje, en dan zijn zelfs de veiligheidsgordels gekleurd. Alleen het eigenzinnige design van de koplampen is niet zo origineel als in eerste instantie gedacht. Het doet denken aan de vormgeving waar Citroën al enige tijd voor kiest.

Het interieur oogt eigentijds, alle moderne comfort- en veiligheidssystemen zijn leverbaar en er is een 8 inch groot scherm voor het infotainment. De achterbank is voor volwassenen ruim genoeg, maar je kunt hem niet - zoals bij sommige concurrenten - verschuiven. En de bagageruimte is met 361 liter niet meer dan voldoende voor een auto in deze klasse.

Technisch onderscheidt de Kona zich wél van de meeste concurrenten. Hij is namelijk verkrijgbaar met vierwielaandrijving, waarover ook de hier geteste auto beschikt. Hoewel deze Hyundai te weinig bodemvrijheid heeft om een echte terreinauto te zijn, komt die 4x4 natuurlijk goed van pas bij gladheid en tijdens hevige regenbuien.

De testauto heeft de sterke 1,6 liter turbomotor met 177 pk. Deze viercilinder wordt standaard met een prima werkende zeventraps automaat geleverd en hij bezorgt de Kona rappe prestaties. Vanuit stilstand in 7,9 seconden naar de 100 km/u: dat doen weinig concurrenten hem na. Het benzineverbruik lag tijdens deze test rond 1 op 12.

De geteste versie heeft een multi-link achteras, voor een beter weggedrag. De Kona blijkt inderdaad aangenaam koersvast. Samen met de directe besturing leidt dit tot een uitdagende auto, waar ook sportieve bestuurders lol aan beleven. Het sportieve weggedrag heeft echter een keerzijde. Het onderstel blijkt te stug afgestemd en dat doet afbreuk aan het veercomfort. En over comfort gesproken: jammer ook dat deze Kona nogal rumoerig blijkt te zijn.

PLUS

Technisch bij de tijd. Koersvast. Met 4x4.

MIN

Te stug. Rumoerig. Geen schuifbank.

Kijk voor extra testnotities op onze site: ad.nl/auto

CONCLUSIE

6,7

De kleurrijke Hyundai Kona combineert een uitdagend weggedrag met veel mogelijkheden om hem op en top luxe en hightech te maken. Maar zijn comfort valt tegen.

EXTRA TESTNOTITIES

- Doordat de 1.6 motor met een veel hogere CO2-uitstoot heeft dan de lichtere benzinemotor van de Kona, is hij in het huidige belastingklimaat ook fors duurder. Kiezen voor de lichtere, en daardoor ook zuinigere 1.0 driecilinder (121 pk) motor (prijs vanaf € 21.995) scheelt dus flink in de kosten.

- De geteste versie heeft het Premium-uitrustingsniveau (prijs vanaf € 38.495). Een goed klinkende audio, stuurverwarming, ventilatie in de voorstoelen, head-up display, draadloos opladen van de smartphone: de Kona zet hoog in met zijn omvangrijke optielijst. Ook alle moderne rij-hulpjes zijn leverbaar, zoals automatisch remmen bij een dreigende botsing en een systeem dat bij een parkeermanoeuvre het kruisende verkeer achter de auto in de gaten houdt.