Opnieuw veel Rotterdamse snelwegen in file top 10 van Nederland

Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De filezwaarte wordt berekend door de filelengte te vermenigvuldigen met de duur van de file. Dit resulteert in een aantal kilometerminuten op een snelwegdeel. Deze filezwaarte is flink toegenomen van 4,2 miljoen kilometerminuten in 2020 naar 5,7 miljoen kilometerminuten in 2021. Dit is wel minder dan voor de coronapandemie. In 2019 waren de files nog een stuk langer: toen bedroeg het aantal kilometerminuten 13,3 miljoen.