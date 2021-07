Opnieuw tegenvaller voor VDL Nedcar: de Lightyear zonnecelauto wordt níet in Nederland gebouwd

De veelbelovende zonnecelauto van het Nederlandse merk Lightyear – de One – wordt straks in Finland geproduceerd. Dat nieuws betekent alweer een tegenvaller voor VDL Nedcar, eigenaar van de enige grote autofabriek van ons land in het Limburgse Born. Lightyear kiest ‘op basis van ervaring’ voor de Finse autoproducent Valmet Automotive.

Een eventuele samenwerking tussen Lightyear en VDL Nedcar had een mooi statement kunnen zijn voor de kwaliteit van de Nederlandse maakindustrie. De vooruitstrevende zonnecelauto wordt immers grotendeels in het Brabantse Helmond ontwikkeld. Ergens lag het voor de hand dat de Lightyear One ook op Hollandse bodem geproduceerd zou gaan worden. In dat geval is de grote fabriek van VDL Nedcar in Born een logische keuze, maar deze samenwerking komt er dus niet.

Volledig scherm De Lightyear One verschijnt in 2022 op de weg. Dit is overigens nog een prototype © Lightyear

In plaats van VDL Nedcar kiest Lightyear voor de Finse fabrikant Valmet Automotive als productiepartner. Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van het Nederlandse automerk, legt de keuze uit: ,,Hier ging een grondig en uitgebreid selectieproces aan vooraf dat meer dan een jaar in beslag nam. Valmet is een pionier op het gebied van elektrische auto’s en is al meer dan tien jaar betrokken bij de ontwikkeling en productie van elektrische voertuigen.”

Volgens Lightyear zijn inmiddels meer dan 1,7 miljoen voertuigen in elkaar gezet op de productielijnen in de Finse plaats Uusikaupunki. Het bedrijf heeft volgens het Nederlandse automerk onder meer al gewerkt voor Mercedes-Benz, Saab en Porsche. ,,Daarnaast beschikt Valmet Automotive over een eigen productielijn voor batterijen en heeft het onlangs veel geïnvesteerd in bijkomende ontwikkelings- en testcapaciteiten voor de aandrijflijnen van elektrische voertuigen. Valmet Automotive heeft een bewezen staat van dienst en is voor ons een geweldige partner”, aldus Hoefsloot.

Volledig scherm De Amerikaanse fabrikant Canoo kiest wel voor VDL Nedcar © Canoo

Pech voor VDL

In hoeverre de Nederlandse fabriek van VDL Nedcar in beeld is geweest als mogelijke productielocatie, vermeldt Lightyear overigens niet. Wel is duidelijk dat de Limburgse fabriek opnieuw een kleine tegenslag te verwerken krijgt, nadat BMW in 2020 de samenwerking stopzette. Op dit moment worden onder meer modellen van Mini en de BMW X1 in Born in elkaar geschroefd, maar vanaf 2023 verplaatst de Duitse fabrikant die productie naar andere fabrieken.

Wat die verandering betekent voor de ongeveer 4500 werknemers in de Limburgse fabriek is op dit moment nog onduidelijk. De directie van het bedrijf richt zich in de tussentijd op het binnenhalen van andere opdrachtgevers, waaronder relatief kleine merken die elektrische modellen op de markt willen brengen. Een voorbeeld daarvan is het Amerikaanse bedrijf Canoo, dat een opmerkelijke elektrische ruimtewagen, bestelbus en pick-up heeft ontwikkeld. De samenwerking met Nederland is inmiddels bevestigd: vanaf eind 2022 rollen de voertuigen van Canoo bij VDL Nedcar van de band. Tegen die tijd moet ook het productiemodel van de Lightyear One klaar zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.