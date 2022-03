Opgelapt autowrak in de verkoop: autohandelaar opnieuw veroordeeld

Dát had de autoverkoper er niet bij verteld, toen zij de auto vier maanden eerder bij zijn zaak kochten. Wegens dwaling is hij deze vrijdag daarom veroordeeld tot het terugbetalen van het aankoopbedrag van 8500 euro. ,,Ik schrok enorm, het was verschrikkelijk”, zei de eigenaresse onlangs nog over het plotselinge uitvallen van de motor.

Onverantwoord om ermee de weg op te gaan

Het is al de tweede keer in twee jaar tijd dat de Osse handelaar door de kantonrechter in Den Bosch is veroordeeld voor de verkoop van een auto die in Duitsland total loss is verklaard. In het eerste geval was de auto zelfs technisch total loss en dan is het niet verantwoord ermee de weg op te gaan. Maar de handelaar zegt in beide gevallen dat hij daar geen weet van had. Tegen de eerste veroordeling is hij dan ook in hoger beroep gegaan. Dat moet nog dienen.