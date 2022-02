Opengebroken benzinedoppen wijzen op nieuwe methode benzinedieven

Fransman raakt auto kwijt na achtervol­ging met snelheden tot 220 kilometer per uur

Een 38-jarige Fransman is maandag tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden veroordeeld na een levensgevaarlijke achtervolging in oktober 2020 in België. De rechter oordeelde dat de man zijn Volkswagen Golf niet terugkrijgt.

31 januari