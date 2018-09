Openbaar vervoer wordt overbodig, denkt Mercedes-Benz

Autofabrikant Mercedes-Benz denkt binnen een paar jaar de concurrentie aan te kunnen gaan met de bus, metro en tram in steden. Met een netwerk van zelf-rijdende, elektrische voertuigen kan lokaal openbaar vervoer – dat alleen al door de kosten van chauffeurs vaak onrendabel is – winstgevend worden gemaakt.

Mercedes-Benz denkt in één klap een alternatief te bieden voor het openbaar vervoer én koeriersdiensten in steden. De oplossing is een netwerk van zelfrijdende, elektrische voertuigen, dat de naam Urbanetic krijgt. Zij zijn zowel voor personen- als voor goederenvervoer inzetbaar.

De Urbanetic-voertuigen van de autofabrikant hoeven geen ruimte te maken voor een bestuurder, stuur, pedalen of een dashboard. Daardoor kan alle beschikbare ruimte ten goede komen aan de passagiers of goederen.

Het innovatieve concept zorgt voor minder verkeer, ontlast de infrastructuur en verbetert daardoor de kwaliteit van leven in de stad. Urbanetic is gebaseerd op een zelf-rijdend, elektrisch platform dat kan worden uitgerust met verschillende, uitwisselbare carrosserieën voor het vervoer van mensen of goederen.

Als ‘people mover’ biedt het conceptmodel plaats aan maximaal twaalf passagiers (acht zitplaatsen en vier staanplaatsen). In de 3,70 meter lange vrachtmodule is ruimte voor tien EPAL-pallets. De totale voertuiglengte is 5,14 meter.

Zelf-lerend

Het netwerk is gebaseerd op een IT-infrastructuur die in realtime vraag en aanbod in een stedelijk gebied analyseert. Dat resulteert in een autonome vloot waarvoor de routes met behulp van kunstmatige intelligentie flexibel en efficiënt worden gepland op basis van de huidige transportbehoeften. Het systeem is bovendien in staat om te leren. Het kijkt naar lokale informatie (zijn er bijvoorbeeld terugkerende evenementen, zoals voetbalwedstrijden of festivals in een gebied?) en kan anticiperen op de toekomstige vraag naar vervoer of transport.

Zo zorgt Urbanetic ervoor dat wacht- en levertijden een stuk korter worden. In het ‘vehicle control centre’ wordt gekeken waar groepen mensen zich verzamelen en Urbanetic stuurt daar vervolgens meer voertuigen naartoe om aan de toegenomen vraag naar vervoer te voldoen. Het geheel is niet gebaseerd op vastgelegde routes en schema’s, maar is volledig flexibel.

Kwaliteit van leven

Een van de doelen is dat op het bestaande wegennet met minder voertuigen meer mensen en goederen vervoerd kunnen worden. Uiteindelijk zal dat zorgen voor een betere kwaliteit van leven in de binnensteden, denkt Mercedes-Benz.

De uitwisselbare carrosserieën zijn modules die zowel automatisch als handmatig kunnen worden verwisseld, waarbij het automatische proces niet meer dan een paar minuten in beslag neemt. Ze worden gemonteerd op een autonoom chassis, dat alle zelf-rijdende functies in zich draagt, zodat het ook zonder carrosserie naar een volgende locatie kan rijden. Voor de veiligheid zijn stuur-, rem- en acceleratiefuncties meervoudig uitgevoerd.

Twaalf passagiers

In de personenmodule kunnen maximaal twaalf passagiers worden meegenomen. Zij krijgen informatie over onder meer de route via een 360 graden beeldscherm in het plafond. De vrachtmodule (laadvolume: 10 m3) heeft een variabele laadvloer die kan worden gesplitst in twee niveaus en is groot genoeg voor tien EPAL-pallets. Ook is het mogelijk om het voertuig te voorzien van een volledig geautomatiseerd vrachtsysteem, waardoor het gebruikt kan worden om pakketten af te leveren.

Doordat Urbanetic volledig autonoom is, zijn de bedrijfskosten relatief laag. Bovendien kunnen de voertuigen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar worden gebruikt, met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud en het opladen van de batterijen.

Camera's

Urbanetic gebruikt meerdere camera’s en sensoren om de omgeving te observeren. Aan de voorkant van het voertuig bevindt zich een groot scherm, waarmee het bijvoorbeeld voetgangers bijvoorbeeld laat weten dat het ze opgemerkt heeft. Op de flanken zijn honderden kleine lichtunits geplaatst. Die vormen een soort schaduw van mensen die in de buurt staan. Ook hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het voertuig ze in het vizier heeft.

Volledig scherm Urbanetic © Daimler AG