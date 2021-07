Opels volksheld komt terug, maar niet zoals je denkt

Automerk Opel brengt de beroemde Manta weer tot leven. Alleen keert het model ditmaal niet terug als lage sportcoupé zoals in de jaren ’70 en ’80, maar als een hogere elektrische familieauto. Of liefhebbers van de Duitse volksheld van weleer daar heel blij mee zijn, is de vraag.

Het studiemodel Manta-e dat Opel heeft onthuld, laat duidelijk zien wat het Duitse merk in gedachten heeft met de nieuwe generatie. Een schets toont een sportief gevormde auto met vijf deuren en een hoge, ronde daklijn. Het model staat hoger dan gemiddeld op z’n wielen, wat aangeeft dat Opel met dit model aan wil haken op de populariteit van hogere auto’s, zoals SUV’s en cross-overs.

Daarmee breekt Opel totaal met de eigenschappen die de vorige generaties van de Manta kenmerken. De oorspronkelijke Opel Manta die in 1970 het levenslicht zag, was misschien wel de ultieme sportwagen voor de ‘gewone man’. Net als tijdgenoten zoals de Ford Capri en de Volkswagen Scirocco zag de Manta er sportief uit, bood hij bovengemiddelde prestaties en was hij enigszins betaalbaar. Dat bezorgde het model een iconische status en veel fans.

Dit is de Manta-e concept car, die hint naar de hogere gezinsauto die in 2025 verschijnt.

Klagende fans

Die liefhebbers zullen vast even moeten wennen aan de toekomstplannen van Opel, want de nieuwe Manta pakt het dus heel anders aan. Dat een dergelijke keuze kan leiden tot onrust, weet Ford inmiddels ook. Dat merk bracht eerder een grote, elektrische familieauto op de markt met een iconische naam, de Mustang Mach-E. Die auto zorgt nog steeds voor klagende fans, die van mening zijn dat zo’n elektrisch model niets te maken heeft met de kwaliteiten die de Mustang (zoals sterke, brullende motoren en sportieve lijnen) ooit bijzonder maakten.

De situatie van de Opel Manta is overigens wel iets anders: omdat het merk sinds 1988 al geen moderne versie van de sportwagen heeft gemaakt, hebben hedendaagse consumenten een minder heftige band met het model. Des te opmerkelijker is het dat het merk onlangs een elektrische ‘Restomod’ - de Manta GSe ElektroMOD - presenteerde op basis van de Manta A, de eerste generatie uit de jaren 70. Die ziet eruit als het oorspronkelijke model, maar is technisch helemaal bij de tijd gebracht met – onder meer – een elektrische aandrijflijn en moderne verlichting.

De Opel Manta GSe ElektroMOD: een hele mond vol voor een auto die naar het rijke verleden van Opel verwijst.

Inmiddels heeft Opel duidelijk gemaakt dat die auto niet in productie gaat. In plaats daarvan keert de Manta dus terug als een ‘normale’, elektrische gezinsauto. De productieversie van de Manta-e moet in 2025 op de weg verschijnen en krijgt volgens Opel een rijbereik van ‘meer dan 750 kilometer per laadbeurt’.

Dit was de eerste Manta uit 1970. Zijn moderne opvolger wordt dus geen lage sportwagen.

