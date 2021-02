Opel is nu echt niet meer de ‘auto voor de gewone man’

Als je de nieuwe Opel Mokka ziet, dringt zich de vraag op: is dit een frisse nieuwkomer of slim verpakte eenheidsworst? Want standaardiseren is één van de meest gebruikte besparingsmethodes in de hedendaagse autowereld. Stellantis (voorheen PSA), het nieuwe moederbedrijf van onder meer Opel, Peugeot en Citroën, past die aanpak vol overgave toe in elektrische modellen om de kosten te drukken.