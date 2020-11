Opel Insignia, miskende alleskunner

Dat het hard gaat in de auto-industrie heb je soms niet eens direct door. Totdat je plaatsneemt in een auto die decennialang het straatbeeld domineerde en je doorhebt hoezeer een bepaald model – in dit geval de klassieke zakensedan – is ingehaald door de tijd. Want wie wil er nog een saaie rechttoe-rechtaan sedan met een traditionele benzine- of dieselmotor nu plug-in hybrides en volledig elektrische cross-overs met minder bijtelling je om de oren vliegen?

'Boomer’

Modellen als de Opel Insignia zijn een beetje de ‘boomer’ (als je niet weet wat het betekent ben je er zelf een) onder de auto’s met – indien gewenst – een lekker nagelende dieselmotor, een achterkant die in sedanvorm weinig flexibliteit mogelijk maakt als het gaat om het vervoeren van grote voorwerpen en een niet al te dynamische en jeugdige uitstraling. En dan heeft de Insignia ook nog de pech dat zijn wieg niet in Stuttgart, Ingolstadt of München staat, want als er nog zakensedans verkocht worden, zijn het vaak producten van Mercedes, Audi en BMW.

In de jaren negentig werden van de Opel Vectra - de voorganger van de Insignia - soms meer dan 20.000 exemplaren verkocht. Ter vergelijk: van de Insignia zijn er dit jaar slechts 600 de showroom uitgereden. Dat is jammer, want de Insignia ziet er prima uit en rijdt zo mogelijk nog beter. Het uiterlijk is lang niet slecht en als stationwagon doet ‘ie wel wat denken aan de Volvo V90 en de BMW 5 Serie.

84 leds

De Opel Insignia kwam in 2008 op de markt en na een tussentijdse facelift kwam in 2020 het huidige model op de markt. Deze auto is daar weer de facelift van en die wijzigingen zijn ingetekend met een fineliner. De wijzigingen blijven beperkt tot fijner gesneden koplampen met led-verlichting die nu 84 leds telt in plaats van 16, een sierstrip in de bredere grille en andere uitlaatsierstukken aan de achterzijde.

Onderhuids is er wel het een en ander gewijzigd. Zo wordt de auto, die leverbaar is als sedan (Grand Sport) en stationwagon (Sports Tourer), aangedreven door nieuwe, extra efficiënte benzine- en dieselmotoren. Ook helpen nieuwe transmissies met een lagere inwendige wrijving het verbruik te reduceren, terwijl ze het comfort verhogen. Een actieve, afsluitbare grille verlaagt de luchtweerstand. In vergelijking met zijn voorganger is het brandstofverbruik tot wel 18 procent verlaagd en behoort de nieuwe Insignia tot de zuinigste auto’s in zijn segment.

Head-up display

Het nieuwe model is voor het eerst voorzien van een digitale achteruitrijcamera. Gecombineerd met het op radar gebaseerde waarschuwingssysteem voor kruisend verkeer achter de auto verhoogt dat de verkeersveiligheid. Ook zaken als Front Collision Warning met voetgangersherkenning, Automatic City Emergency Braking en een Head-up Display zijn standaard. De Insignia biedt ook uitstekende connectiviteit via een infotainmentsysteem met touchscreen. Een inductielader voor draadloos opladen van geschikte smartphones en eCall behoren tot de vele opties.

We reden met de 2.0 viercilinder benzinevariant, die 200 pk sterk is en dat is ruim voldoende. De Insignia ontpopt zich tot een goedmoedige, comfortabele en fijn rijdende metgezel. De vering is soepel, de besturing is licht maar biedt voldoende gevoel en lijkt alleen wat vaag rond de middenstand. Het onderstel is zelfs vermakelijk en speels en je voelt goed wat er onder je gebeurt. Helaas klinkt de viercilinder motor niet erg sportief. Ook schakelt de versnellingsbak niet erg snel en komt soms weifelend over, alsof ‘ie niet weet welke van de negen versnellingen ‘ie moet kiezen. Handmatig schakelen met de knoppen achter het stuur maakt het al iets beter, maar de plastic knopjes zijn klein en de tactiele beleving is niet erg sportief te noemen.

Riante beenruimte

En dus gaan we de auto maar weer besturen als ware het een GT. Dat past de auto beter. We genieten van de stilte aan boord en van de soepele motor en flexibele motor. De auto helt nauwelijks over in de bochten en dat komt ook door het relatief lage gewicht van zo'n 1500 kilogram. Andere pluspunten zijn de riante hoofd- en beenruimte achterin, de enorme bagageruimte en het zakelijke, maar sfeervolle dashboard, dat heerlijk analoog is met zijn vele knoppen die geen enkele uitleg behoeven.

Qua motoren is er veel veranderd. De oude 1,5-liter benzinemotor maakt plaats voor een nieuwe 2,0-liter turbomotor met 200 of 230 pk, waarbij de laatste is voorbehouden aan de GSi. Ook de 1.6 CDTI-diesel wordt vervangen door een 1,5-liter driecilinder met 122 pk en een 2,0-liter viercilinder met 174 pk. De 2,0-liter benzinemotoren zijn de eerste Opel-motoren met cilinderuitschakeling. Als de bestuurder het volledige vermogen niet gebruikt, deactiveert de variabele nokkenas twee cilinders om het brandstofverbruik extra te reduceren. Verder kunnen klanten kiezen voor een handgeschakelde zesversnellingsbak en een 8- of 9-traps automaat.

Vanaf € 39.900

De nieuwe Insignia is er vanaf € 39.399,- en staat nu al bij de Opel-dealer. Dat is helaas de prijs voor de driecilinder dieselmotor. De minst dure benzineversie kost dankzij de nieuwe 2.0 liter motor maar liefst 44.199 euro. Dat is ruim tienduizend euro duurder dan de beginprijs van de vorige Insignia 1.5 Turbo, die voor minder dan 34.000 euro in de prijslijsten stond. Opel heeft naar eigen zeggen geen plannen voor een goedkopere benzineversie onder de 2.0.

