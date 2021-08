Opel Grandland met ‘vizier-front’ maakt overgang naar elektrische auto gemakkelijk

AutotestOpel's nieuwe, grote cross-over onderging feitelijk alleen een facelift, maar die is zo ingrijpend dat het lijkt alsof er sprake is van een compleet nieuw model. De auto ligt goed op de weg, maar de besturing en het onderstel zijn wat vlak.

Opel vond de facelift van dit model - vier jaar na de lancering van zijn voorganger - zelf waarschijnlijk ook omvangrijk, want het Duitse merk veranderde zelfs de naam. Dat wil zeggen: de toevoeging ‘X’ kwam te vervallen, zodat de auto nu alleen Grandland heet. De aanpassing is niet verrassend, want Opel deed hetzelfde ook al bij de Mokka en de Crossland, die nu eveneens zonder X door het leven gaan.

Ook niet verrassend is het feit dat de voorzijde compleet werd veranderd. Immers, Opel wil het ‘Vizor’ gezicht doorvoeren bij alle modellen en dus is nu ook de Grandland voorzien van een voorkant die wel iets weg heeft van een 'vizor’, oftewel een vizier. Eerder ondergingen de Mokka en de aankomende Astra al zo’n operatie, waarbij het logo en de koplampen nu optisch zijn verwerkt in één donker paneel: iets wat de auto goed staat. De slimme technologie van de lichtunits zorgt ervoor dat tegenliggers niet meer verblind kunnen worden. De lampen bevatten in totaal 168 led-elementen.

Volledig scherm Opel Grandland © Opel

Aan de achterzijde zijn de veranderingen minder opvallend. Behalve een andere achterbumper en een groot uitgeschreven modelnaam op de achterklep, liet men deze vrijwel ongemoeid. Het interieur is wel flink onder handen genomen. Het dashboard komt nu overeen met dat van de nieuwe Mokka en lijkt op het eerste oog ook op dat van de nieuwe en aanstaande Astra. De Duitse autobouwer noemt die nieuwe indeling het Pure Panel, waarbij de digitale schermen optisch één geheel vormen. Het zwarte instrumentarium is volledig digitaal en beschikt onder meer over een 10 inch metend infotainmentscherm.

Night Vision

De ventilatieroosters aan weerszijden van het Pure Panel zijn eveneens nieuw en de achterklep kan optioneel worden geopend door je voet onder de klep heen en weer te bewegen. Ook is de Grandland klaar voor Apple CarPlay en Android Auto. In de topversie toont hij realtime verkeersgegevens dankzij de online verbinding via een simkaart. De smartphone kan ook inductief worden opgeladen. Veiligheidssystemen als Front Collision Warning met voetgangersdetectie, Lane Departure Warning, verkeersbordherkenning, vermoeidheidsdetectie en cruise-control zijn standaard. Tevens is de Grandland de eerste Opel die optioneel leverbaar is met Night Vision.

Volledig scherm Opel Grandland © Opel

Het onderstel is niet aangepast en dus zijn de rijeigenschappen hetzelfde als bij zijn voorganger: een beetje non-descript, met lekker zachte vering en iets te lichte en ongevoelige besturing. Voeg daarbij de hybride ondersteuning en het geringe motorgeluid en je hebt bij tijd en wijle al het gevoel in een compleet elektrische auto te rijden. Dat gevoel heb je helemaal als je het gaspedaal intrapt in de hybrides. De ondersteuning van de elektromotor geeft een enorme 'boost’ en zorgt ook voor veel trekkracht bij het inhalen en versnellen. Behalve als 300 pk-variant met 4X4, is de hybride ook leverbaar met ‘slechts’ 224 pk en voorwielaandrijving: ook nog meer dan genoeg voor het Nederlandse wegennet.

Grandland is een geliefde auto

De Grandland is een geliefde auto. Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Grandland X in 2017 zijn er in ons land bijna 12.000 exemplaren van verkocht. Dat komt mede door zijn goede prijs/kwaliteitverhouding, maar ook door het feit dat het gewoon een fijne, ruime familieauto is. De hoge zitpositie zorgt voor soepel in- en uitstappen en een goed zicht op het overige verkeer. De versie met een 130 pk sterke 1,2 liter benzinemotor is het instapmodel. De 1.5 dieselvariant is net zo sterk. Bij deze beide motoren is een achttraps automaat optioneel. De hybride versies hebben deze transmissie standaard.

Volledig scherm Opel Grandland © Opel

Een korte ronde in de versie met 1.2 liter benzinemotor leert dat de driecilinder iets te rumoerig is voor dit topmodel onder de SUV's. De overstap naar de hybride varianten voelt dan ook als tijdreis. De automaat schakelt snel en soepel en als de benzinemotor actief wordt, merk je daar eigenlijk niets van. De top-hybride sprint in slechts 6,1 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 235 km/u. Ondanks de sterke motoren is de Opel allerminst een sportwagen. Dankzij het ietwat brave onderstel en zijn lichte neiging tot overhellen in de bochten zet dit model vooral aan tot een rustige rijstijl.

De elektrische topsnelheid van de hybrides bedraagt 135 km/u. Volgens de WLTP-meetnorm moet het mogelijk zijn om 55 tot 65 kilometer puur elektrisch te rijden, maar die afstand hebben we in onze bergachtige testomgeving niet gehaald. Er zijn vier rijmodi: Electric, Hybrid, All-Wheel Drive en Sport. In hybride modus rijdt de compacte SUV automatisch in de meest efficiënte rijmodus. Voor stadsritten kan de bestuurder eenvoudig overschakelen naar de volledig elektrische modus. De nieuwe Opel Grandland is per direct te bestellen. De prijslijst begint bij € 34.995 voor de 1.2 benzineversie. De prijslijst van de hybride versies beginnen bij 42.949 euro voor de 224 pk sterke 1.6 Turbo Hybrid PHEV.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.