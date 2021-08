Opa en oma vergeten nogal eens: ‘Snel verkeer gaat al 20 jaar niet meer voor langzaam verkeer’

De daktent komt op: ‘Vergeet de vouwwagen, je bed staat binnen een minuut!’

8 augustus Steeds meer vakantiegangers kiezen voor een tent op hun auto als alternatief voor een vouwwagen, caravan, camper of hotelkamer. Maar wat biedt zo’n daktent, en wat niet? ‘Het zit hem in de vrijheid. Als ik dat ding op de auto zie zitten, krijg ik al meteen zin in avontuur.’