Oorlogsverklaring aan Tesla: Porsche onthult de elektrische Taycan

videoDe Porsche Taycan is niet zomaar een nieuwe, elektrische auto. Nee, het is een regelrechte oorlogsverklaring aan Tesla. Porsche, de meest succesvolle sportwagenfabrikant ter wereld, heeft de afgelopen jaren met lede ogen moeten toezien hoe het piepkleine, maar o zo brutale Tesla de show stal met zijn bliksemsnelle elektrische auto’s.

De eerste volledig elektrische Porsche moet duidelijk maken dat die tijd definitief voorbij is. Tesla mag dan de weg naar het elektrisch rijden hebben geplaveid, nu is het de beurt aan de grote, gerenommeerde merken uit de auto-industrie. Althans, dat is wat Porsche ons wil doen geloven. Want of de strategie van het Duitse merk gaat lukken, is nog maar de vraag. Weliswaar overtroeft de nieuwe Porsche Taycan de Tesla’s met zijn hoge laadsnelheid, als het gaat om de reikwijdte delft hij nog steeds het onderspit.

Porsche heeft in elk geval alles uit de kast gehaald om te benadrukken waarom de Taycan wel degelijk nieuwe standaards zet. Bij de introductie zijn kosten noch moeite gespaard. Onlangs moest de Taycan zich al bewijzen op de roemruchte Nordschleife van de Nürburgring, waar hij een nieuw snelheidsrecord vestigde voor elektrische vierdeurs-modellen. En hij verscheen ook op het Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet, waar op het dek een acceleratie- en remtest werd gedemonstreerd.

Spectaculair

Vanmiddag bij de officiële onthulling ging het er niet minder spectaculair aan toe. Klokslag 15.00 uur ging het doek eraf op drie continenten tegelijk: in een reusachtig zonne-energiepark op twee uur rijden van Berlijn, bij een waterkrachtcentrale nabij de beroemde Niagarawatervallen op de grens van de VS en Canada én bij een windmolenpark op het Chinese eiland Insel Pingtan. Met deze locaties wil Porsche nog maar eens benadrukken hoe milieuvriendelijk de ambities zijn.

De autofabrikant heeft het charmeoffensief hard nodig, nadat ook dit merk genoemd was in het beruchte sjoemelsoftware-schandaal. Het heeft ertoe geleid dat tegenwoordig geen enkele Porsche meer met dieselmotor wordt verkocht. De toekomst is elektrisch, schreeuwt Porsche nu van de daken, in navolging van moeder Volkswagen. Tot 2022 investeert Porsche meer dan 6 miljard euro in het elektrisch rijden. Al zullen ook krachtige benzinemotoren nog heel lang leverbaar blijven.

Of het met de Taycan inderdaad lukt om Tesla te verslaan, bepalen natuurlijk de kopers in het hoogste segment van de automarkt. Maar inmiddels hebben ruim 30.000 mensen wereldwijd een voorbestelling gedaan, meldt de fabrikant met enige trots. De Nederlandse importeur Pon hult zich in stilzwijgen over de Nederlandse belangstelling, maar ook daar zijn ze optimistisch. Alle dealers zijn zorgvuldig op de komst van het elektrische model voorbereid, want dit is de eerste Porsche waarin je zonder schuldgevoel onbeperkt kan rondscheuren. Daar is behoefte aan in deze tijd van zorgen over het klimaat en de luchtkwaliteit in steden. Zolang je groene stroom laadt, is er met de nieuwe Taycan geen vuiltje aan de lucht.

,,De Taycan is de schakel tussen onze traditie en de toekomst. Hij zet het succesverhaal van ons merk voort. En dat merk fascineert en enthousiasmeert al meer dan 70 jaar mensen van over de hele wereld. Vandaag start een nieuw tijdperk voor ons merk’’, zegt Oliver Blume, de ceo van Porsche.

Vanaf €157.100

De eerste versies, de Turbo en Turbo S met 93,4 kWh batterij , staan eind januari in de Nederlandse showrooms. Ze zijn sinds vandaag te bestellen. De Taycan Turbo kost € 157.100 en de Taycan Turbo S € 191.000. Volgend najaar komt er een goedkopere versie met minder batterijcapaciteit (80 kWh). Elke Taycan heeft vierwielaandrijving en eind volgend jaar al verschijnt er ook een Taycan Cross Turismo, die lichte trekjes van een SUV en stationwagon vertoont.

De Taycan Turbo S (overboost-motorvermogen 560 kW, 761 pk) accelereert in 2,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u, de Taycan Turbo (500 kW, 680 pk) voltooit die sprint in 3,2 seconden. Beide varianten hebben een topsnelheid van 260 km/u. De actieradius (WLTP) van de Taycan Turbo S bedraagt 412 kilometer en die van de Taycan Turbo 450 kilometer. Ter vergelijking: een Tesla Model S komt tot 610 kilometer ver. Dat zet de Taycan dus op achterstand, maar Porsche wilde simpelweg niet meer batterijen in de auto leggen. Dat betekent immers meer gewicht en dat is juist bij een sportauto, waarvan perfect weggedrag en topsnelheden worden verwacht, ongewenst.

Het is vooral de laadsnelheid van de nieuwe Porsche die imponeert. Dit is de eerste elektrische productieauto met een systeemvoltage van 800 Volt. Hierdoor zijn de batterijen bij een snellader binnen vijf minuten op te laden voor een nieuwe reikwijdte van 100 kilometer. Onder ideale omstandigheden belooft Porsche dat de batterijen in ruim 22 minuten te laden zijn van 5 naar 80 procent. Dat alles dankt hij aan zijn maximale laadvermogen van 270 kW. Wie de Porsche aan een huis-tuin-en-keuken stopcontact hangt, heeft een maximale laadcapaciteit van 11 kW.

Trendsetter

Niet alleen met zijn aandrijftechniek, ook met zijn hightech interieur moet de Taycan bewijzen dat hij technologisch een trendsetter is. Hij heeft een vrijstaand, gebogen instrumentenpaneel op het dashboard. Ook is er een centraal 10,9 inch groot scherm voor het infotainment en optioneel kan daar nog een apart beeldscherm voor de bijrijder aan worden toegevoegd. Het aantal knoppen in het interieur is zoveel mogelijk beperkt: met ‘Hey Porsche’ spreek je de auto aan en kan je bepaalde functies via gesproken commando’s bedienen.

Voor een sportauto blijkt de Taycan redelijk goed geschikt voor dagelijks gebruik. Hij heeft achterin een bagageruimte van 366 liter en voorin van 81 liter. Om zijn progressieve karakter te onderstrepen is dit de eerste Porsche die met een leer-vrij, dus diervriendelijk interieur kan worden geleverd. Ook is in het interieur zoveel mogelijk van recyclebare materialen gebruikgemaakt.

Volledig scherm Porsche Taycan. © Porsche

