Ook in Californië mogen auto's nu zonder mensen de weg op

Waymo heeft van de Amerikaanse staat Californië vergunning gekregen om zijn zelfrijdende auto’s zonder backup-bestuurder te testen in Mountain View, Silicon Valley. Het bedrijf, onderdeel van Google, test dit al langer in Phoenix, Arizona.

Volgens Waymo is het de eerste keer dat Californië toestemming geeft voor het testen van zelfrijdende auto’s op de openbare weg, zonder dat er een testrijder op de bestuurdersstoel zit om bij problemen in te kunnen grijpen. De tests vinden plaats in een relatief klein gebied in Mountain View, waar Waymo en andere bedrijven die bezig zijn met zelfrijdende auto’s hun hoofdkantoor hebben.

De tests in Californië zijn mogelijk geworden nadat de staat in april nieuwe regels doorvoerde, waardoor bedrijven binnen bepaalde grenzen een aanvraag kunnen doen voor een vergunning voor het testen van zelfrijdende auto’s zonder bestuurder. Enkele dagen na de invoer van de nieuwe regels diende Waymo al een aanvraag in voor de vergunning.

De eerste ritten met de auto’s zullen Waymo-werknemers vervoeren, maar het plan is om net als in Arizona op den duur ritjes aan te bieden aan het publiek. In Arizona nadert dat moment al. Binnenkort begint daar een commerciële taxidienst met de robotauto's.

Volgens de vergunning mogen de auto’s in Californië zowel overdag als ‘s nachts rijden en op normale en landelijke wegen. Mist en lichte regen zijn ook geen spelbrekers en op snelwegen mag omgerekend een snelheid van maximaal 104 km/u worden gehaald. Waymo is verplicht om binnen tien dagen melding te maken van eventuele botsingen, iets wat het bedrijf in Arizona niet hoeft te doen.