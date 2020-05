Ook in België moet middenbaan straks vrijgemaakt worden voor hulpdiensten

Deze situatie is nu al verplicht in landen als Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Tsjechië en Hongarije. Daar rijden hulpdiensten bij een noodsituatie dus niet over de vluchtstrook zoals hier, maar tussen het verkeer door. Dit principe wordt ook gehanteerd door Zwitserland en Slovenië, al is het daar niet verplicht.

Het voorstel is al goedgekeurd door de Kamercommissie mobiliteit in België. Auto’s moeten bij filevorming op zijn vroegst vanaf juli op de linkerrijstrook dichter bij de middenberm rijden, terwijl voertuigen op alle andere rijstroken naar rechts moeten om plaats te maken. Hulpdiensten kunnen zo gemakkelijker doorrijden.

Autofabrikanten spelen ook in op de nieuwe situatie die in steeds meer ons omringende landen van kracht wordt. Zo heeft BMW een functie geïntroduceerd op de nieuwe BMW 5 Serie en 6 Serie waarbij de auto automatisch opzij gaat om een noodstrook te creëren in de landen waar dit verplicht is. Het Belgische wetsvoorstel is pas van kracht wanneer het in het Staatsblad verschijnt.