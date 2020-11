Ook België voert puntenrijbewijs in

Het is de Belgen een doorn in het oog dat zaken als hardrijden, met drank op achter het stuur en asociaal weggedrag met een simpele boete worden afgedaan. Vooral rijke automobilisten voelen het nauwelijks. Dat moet dus veranderen, vindt minister van justitie Vincent Van Quickenborne. Hij deelde aan het parlement mee dat het puntenrijbewijs er nog deze regeerperiode komt.

In België wordt al jarenlang over een puntensysteem gesproken naar Frans voorbeeld, maar tot nu toe is het niet gekomen tot invoering ervan. Het Franse systeem werd ingevoerd in juli 1992. Je begint op twaalf punten. Dat aantal neemt per verkeersovertreding af. Hoe ernstiger de overtreding, des te meer punten je verliest, aldus L’Echo.