Onregelmatigheden aangetroffen bij software-update VW-diesels

Volgens Volkswagen heeft het concern de ‘abnormaliteiten’ zelf gemeld bij het Kraftfahrtbundesamt (KBA), de Duitse instantie die gaat over deze kwesties. De Duitse krant Bild am Sonntag kwam als eerste met de onthullingen.

VW maakte bekend dat dieselvoertuigen met 1.2-liter motoren van het type EA 189 zijn getroffen. De software-update is volgens een woordvoerder nog niet geïnstalleerd in andere auto’s met dit motortype. ,,In januari wordt de software verder getest en geanalyseerd”, aldus VW.