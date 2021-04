Ongeluk filmen gaat sensatiezoeker in België mogelijk 15.000 euro kosten

Verzame­laars Kees en Jacqueline zien hun acht Chryslers afbranden: ‘Konden alleen maar toekijken’

7 april Kees en Jacqueline Sperling beleefden maandag een regelrechte nachtmerrie. Bij een verwoestende brand op een boerderij in Achterveld, waarbij 250 geiten om het leven kwamen, gingen ook hun acht bijzondere Chryslers in vlammen op. ,,Het was een zwarte dag in ons leven.’’