Onderweg met de Maserati Levante: gracieuze luxe

Rij-impressieGrote SUV’s zijn eigenlijk de Gran Turismo’s van nu. Want hoge sportwagens met meer comfort en praktische mogelijkheden dan platte sportwagens. En laat Maserati nou altijd meer een merk van GT’s zijn geweest dan van sportwagens. Geen wonder dus dat de Levante een verkoophit is, ook al zie je ‘m in Nederland weinig.

Zeggen dat de Levante Maserati nieuw leven heeft ingeblazen, is een understatement. In 2016 vertegenwoordigde deze SUV al 35 procent van de wereldwijde verkoop van het merk en volgens de voorspellingen zou dat in 2017 bijna 60 procent zijn, waarmee hij zijn klassieke sedanbroeder, de Ghibli, zou inhalen. Een geslaagde zet dus, temeer omdat Maserati nog geen ervaring had in dit segment en de Levante op een nieuw platform rust dat speciaal voor deze auto werd ontwikkeld.

Maserati voert ieder jaar kleine wijzigingen door. Voor modeljaar 2019 verruilde Maserati de hydraulische stuurbekrachtiging voor elektrische ondersteuning en hoewel dat in het verleden bij veel merken vaak een verslechtering betekende, valt dit in de Levante alleszins mee. We voelen eigenlijk geen verschil met zijn voorganger, maar dat zegt ook iets over de werking van die eerdere variant. Verder werd de pook van de automaat aangepast, aangezien daar wat kritiek op was vanwege de bediening. Bij het inschakelen van de achteruitversnelling werd bijna standaard de P-stand ingeschakeld en die omissie is nu rechtgezet. Ook kreeg de auto enkele stylingelementen van de toekomstige GTS- en Trofeo-varianten.

Hoewel de nieuwe Maserati langer en breder is dan een BMW X5, oogt de Levante compacter. Natuurlijk blijft het een grote auto, maar de grove plompheid van veel andere SUV’s in dit segment schittert door afwezigheid. In plaats daarvan ziet de Levante er vooral als een opgehoogde Ghibli of Quattroporte. Dit is meer dan een vierkante doos op wielen met Maserati-kenmerken – en we weten van veel concurrenten hoe moeilijk het is om dat te bereiken bij een SUV. Ook binnen valt er veel te genieten. Maserati stond altijd al bekend om zijn fantastische interieurs en vanaf het moment dat je de bestuurdersdeur opent, weet je dat je een speciaal voertuig betreedt. De lederen stoelen zien er zacht en comfortabel uit en je wordt verwelkomd door het Maserati-logo op de hoofdsteunen, zowel voorin als op de achterbank.

De mooie rechtuit-stabiliteit bij hogere snelheden betekent dat het een geweldige auto voor lange afstanden is. De standaard luchtvering is daar mede voor verantwoordelijk. De carrosserie zakt richting asfalt op de snelweg, waardoor het zwaartepunt wordt verlaagd en de luchtweerstand daalt en compenseert de rijhoogte wanneer er zware spullen worden ingeladen. Ook in het terrein kan de auto zich prima handhaven, zo bleek tijdens een eerdere terreinrit in Groot-Brittannië. Het onderstel kan acht centimeter omhoog en ook zaken als Hill Descent Control en sperdifferentiëlen ontbreken niet. Alle Levantes zijn bovendien voorzien van Maserati’s Q4 vierwielaandrijving.

De door ons gereden 3.0 V6 met twee turbo’s is 430 pk sterk. Dat, in combinatie met het koppel van 500 Newtonmeter is voldoende om de dik twee ton wegende Levante voort te bewegen van 0-100 km/u in 5,2 seconden. De inspanningen van de motor harmoniseren bovendien goed met de standaard achttraps automaat, die identiek is aan de ZF-bak van BMW. De prettige zescilinder klinkt in de sportstand tamelijk dramatisch en hoewel het geluid niet te vergelijken is met de achtcilinder varianten van de latere GTS en Trofeo, is ook dit blok het aanhoren meer dan waard. Wanneer de sportknop wordt indrukt, gaan er bovendien microfoons en speakers aan het werk om de fraaiste uitlaatklanken te versterken.

Wanneer de sportknop wordt ingedrukt, reageert de motor ook feller op het gaspedaal, schakelt de bak sneller op en geeft het ESP meer ruimte voor plezier. Door torque-vectoring met remingrepen wordt de aandrijving zo goed mogelijk verdeeld over de wielen. Nog een druk op de knop en je zet ook het onderstel in de sportstand. De eco-knop maakt de motor wat gezapiger in de omgang en geeft het onderstel een zachter karakter. Voor nog meer veercomfort kun je de grondspeling vergroten. Je hebt daar dus niet alleen profijt van in het terrein. In de bochten blijft de carrosserie onder alle omstandigheden mooi recht, hooguit het gewicht blijf je af en toe voelen.

Over het algemeen is de afwerkingskwaliteit goed. Zo verdient Maserati bijvoorbeeld een compliment voor de wijze waarop de ontwerpers het geluid van de rijwind buiten het interieur weten te houden. Dat is geen sinecure bij een auto met ramen zonder stijlen. Toch legt de auto het af tegen een Q7, Cayenne of X5 waar het gaat om de naden en kieren en ook zien we iets te veel Fiat/Chrysler-onderdelen terug. De binnenruimte is beperkt gezien de grote buitenmaten en de ergonomie is niet onberispelijk. Zo zit de bedieningshendel van de richtingaanwijzer aan het stuur verscholen achter de immense vaste flipper waarmee je terugschakelt, waardoor hij moeilijk te bereiken is.

Het zijn kleine imperfecties, waaraan liefhebbers van Italiaanse auto’s zich niet zullen storen. Immers: Maserati’s worden niet aan de man gebracht bij mensen die het beste van het beste willen. Bij het merk met de drietand gaat het om karakter. En hoe gelikt ‘ie er ook uitziet; karakter heeft de Levante. Dan kan alleen de prijs nog roet in het eten gooien en dat doet ‘ie, want de Maserati Levante S Q4 is te koop vanaf 170.210 euro. Ons testexemplaar kwam met wat extra opties op 190.680 euro. Daarmee behoort dit model tot de duurste SUV’s van Nederland en het is vermoedelijk tevens de reden dat je ‘m hier relatief weinig ziet. Een vergelijkbare Cayenne is de 440 pk sterke Cayenne S, die dezelfde prestaties levert. De prijslijst van dat model begint bij iets meer dan 130.000 euro.