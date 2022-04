Olieprijs weer bijna op niveau van voor Russische invasie

Euro95 bij sommige pompstati­ons al op na topdrukte afgelopen weekend

Wie vanochtend benzine wil tanken bij een klein, onbemand pompstation kan zomaar pech hebben. Het was afgelopen weekend door de accijnsverlaging zó druk aan de pomp, dat de euro95/E10 op sommige plekken al op is. ,,Dit is nog nooit gebeurd”, zegt Ewout Klok van de Belangenvereniging Tankstation.

