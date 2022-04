Olieprijs daalt, benzine blijft duur, hoe kan dat?

De prijs van ruwe olie is weer bijna op het niveau van voor de Russische inval, maar de benzineprijs blijft hoog. Want benzinemaatschappijen verlagen de prijs aan de pomp pas als de eigen risico's zijn afgedekt.

Op 23 februari, een dag voor de Russische inval, kostte een liter benzine 2,19 euro. Door de oorlog schoot de olieprijs omhoog en ook de prijs van een liter benzine ging door het dak. Op 10 maart was de adviesprijs op recordhoogte: 2,50 euro. Inmiddels is de prijs weer gedaald naar 2,23 euro. Dat is zelfs na verrekening van de 17 cent accijnsverlaging nog altijd 10 cent duurder dan voor de oorlog.

Er speelt meer dan alleen de dalende prijs van ruwe olie. De koers van de dollar bijvoorbeeld.

Ruwe olie wordt afgerekend in dollars. Daags voor de oorlog was de euro 1,13 dollar waard en nu is dat 1,08 dollar. De olie werd dus ook duurder door de dollarkoers.

Daarnaast is er geen oliemaatschappij ter wereld die iets kan zeggen over de prijsontwikkeling van ruwe olie. Voordat prijsdalingen worden verrekend met de benzineprijzen, worden eerst de eigen risico's afgedekt. Wie nu de prijzen fors zou verlagen, heeft misschien onvoldoende geld om olie te kopen als de prijzen weer stijgen.

Bovendien hebben veel oliemaatschappijen torenhoge afschrijvingen - vaak miljarden euro’s - op investeringen in Rusland. Hun productiebedrijven in het land zijn onverkoopbaar of worden genationaliseerd. Die Russische verliezen worden uiteindelijk ook aan de pomp betaald.

,,Aanbieders zullen altijd hun risico's inprijzen. Ze zullen zo lang mogelijk de prijzen vasthouden, prijsverlagingen proberen ze uit te stellen. Het risico dat de voorraad een andere waarde krijgt, blijft natuurlijk. De oorlog is nog lang niet voorbij, dat zorgt ervoor dat de prijzen niet zakken naar het oude niveau. Er zit altijd een vertraging op. De consument merkt lagere inkoopprijzen pas als allerlaatste’’, zegt directeur Paul van Selms van United Consumers. ,,Als je de grafieken op de langere termijn bekijkt, dan volgen ze elkaar wel, maar dus altijd met een na-ijleffect.’’

Van Selms wijst erop dat de benzineprijzen overigens wel degelijk iets zijn gezakt. ,,Sommige maatschappijen daalden met 2 cent op een dag en dat is heel veel.’’

