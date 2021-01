‘Ochtend- en avondspits vrijwel volledig opgelost’

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de ochtendspits en de avondspits bijna helemaal verdwenen van de wegen. Dat meldt navigatiemaker TomTom in zijn jaaroverzicht. Op zichzelf is dit natuurlijk slecht nieuws voor een bedrijf dat groot is geworden met slimme software om files te vermijden.

Wie vorig jaar in ‘de spits’ moest rijden, was 32 procent eerder thuis dan in 2019. Vooral bij Utrecht, Amsterdam en Leiden liepen mensen veel minder vertraging op. Maar het is niet zeker dat het zo rustig blijft, stelt TomTom. Daarvoor is een ‘gezamenlijke en bewuste verandering van het reisgedrag’ nodig, waarbij mensen daadwerkelijk meer thuis gaan werken, flexibele werktijden hebben en waarbij ‘verkeersgegevens worden gebruikt om te bepalen wat de beste tijd is om in de auto te stappen’. Volgens TomTom hoeven de snelwegen en andere wegen dan niet te worden uitgebreid ‘waardoor miljarden euro’s worden bespaard’.

Steden

Volgens TomTom was het in sommige steden in het weekeinde drukker dan in 2019, terwijl het doordeweeks juist rustiger was. Apeldoorn is zo’n stad. In de weekeindes in april 2020 waren mensen 74 procent langer onderweg dan in de aprilweekeindes een jaar eerder. In diezelfde maand was het doordeweeks juist 23 procent rustiger dan in april 2019. Ook in plaatsen als Breda, Den Bosch, Utrecht, Amersfoort en Arnhem was vorig jaar zo’n verschuiving te zien. ,,Dit impliceert dat mensen doordeweeks veelal thuiswerkten en leefden en in het weekend de weg op gingen voor activiteiten buitenshuis”, concludeert TomTom.

De drukste plek in Nederland was vorig jaar Haarlem. Wie daar op pad is, heeft gemiddeld 25 procent extra reistijd nodig. Dat betekent dat mensen voor een rit die normaal gesproken een uur zou duren, gemiddeld een kwartier langer onderweg zijn. Den Haag staat tweede, gevolgd door Nijmegen, Leiden en Groningen. In de top-10 staan verder Apeldoorn, Rotterdam, Arnhem, Breda en Tilburg. Amsterdam is elfde, Eindhoven twaalfde. Almere is op het Spaanse Cádiz na de rustigste stad van Europa. Alleen in Apeldoorn en Almere bleef de vertraging gelijk ten opzichte van 2019, in de andere steden daalde die.

Smartphones

TomTom baseert de lijst op informatie uit honderden miljoenen navigatiekastjes, ingebouwde systemen en smartphones. De onderzoekers kijken daarbij niet alleen naar de snelwegen, maar ook naar de wegen in en rondom de steden.

Wereldwijd is Moskou de drukste stad. Een rit die op lege straten een uur zou duren, duurt daar in de avondspits al gauw twee uur. Die vertraging is echter minder dan in 2019. Daarna volgen Mumbai in India en Bogotá in Colombia. Op de wereldranglijst staat Haarlem 110e. Hekkensluiter is wederom het Amerikaanse stadje Greensboro. In totaal onderzocht TomTom 416 steden. In slechts 13 steden nam de vertraging toe ten opzichte van 2019.

