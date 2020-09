Nu een dieselauto kopen: dom of juist heel slim?

'Met een witte blijf je zitten.' Nog niet zo lang geleden was dit een gevleugelde uitspraak in Nederlandse autoshowrooms. Omdat een witte auto minder populair zou zijn op de tweedehands markt, raadden verkopers hun klanten aan om een andere tint te kiezen. Dan had je tenminste geen zorgen over een lagere restwaarde. Dat credo is inmiddels achterhaald: mede dankzij de opkomst van hippe parelmoervarianten en daken in contrasterende kleuren is wit - na grijs, zwart en blauw - zelfs de meest verkochte autokleur van Nederland.