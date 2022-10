NS geeft opmerkelijke ‘blunder’ in Enschede toe: ‘Je kunt inchecken met andere pasjes’

Mijn Blik en ik Dick (61) kocht ‘per ongeluk’ een 103 jaar oude Ford uit Ohio terwijl zijn vrouw al op bed lag: ‘Ze was niet blij’

Op Ebay stond een T-Ford uit 1919 te koop. Zonder na te denken bracht Dick een bod uit, op basis van slechts één foto van de Ford die in Amerika (!) stond én zonder overleg met zijn vrouw. Toen had hij ook nog eens het hoogste bod. ,,Ja, daar was ze niet bepaald blij mee.’’ Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

