Noodknop moet auto's beschermen tegen cyberaanval door terroristen

De aandacht van de auto-industrie is volgens de Amerikaanse consumentenbond Consumer Watchdog op dit moment compleet gefocust op zelfrijdende auto's, maar voordat deze op grote schaal rondrijden, zijn we jaren verder. Wereldwijd rijden inmiddels al wel tientallen miljoenen auto's rond die zijn verbonden met internet. En ook die auto's zijn volgens de bond gevoelig voor hackers. ,,Dat komt doordat ook bij deze auto's zaken als accelereren, sturen en remmen kunnen worden ‘overruled’ door computers en software”, aldus de organisatie.



Aan het einde van dit jaar is de meerderheid van de nieuwe auto's voorzien van een permanente internetverbinding. Daarmee beschikken terroristen volgens de Amerikaanse consumentenbond over een potentieel wapen. ,,Waar de militaire en luchtvaartindustrie het zorgvuldig vermijden om gevaarlijke machines te verbinden met internet, moet de auto-industrie deze les nog leren”, zo schrijft de organisatie in een rapport. ,,Want waar miljoenen auto’s met dezelfde software rondrijden, kan één individu in potentie al deze voertuigen zijn wil opleggen.”



Volgens Consumer Watchdog kan dat zorgen voor duizenden slachtoffers en bovendien het dagelijkse leven in de Verenigde Staten lamleggen. ,,Recente Russische cyberaanvallen tonen aan dat we leven in een tijdperk van digitale oorlogsvoering”, meldt de website van de consumentenorganisatie. ,,Het meest zorgwekkende is dat de bazen van de auto-industrie op de hoogte zijn van dit gevaar, maar dat ze gewoon doorgaan met het invoeren van deze technologie. Kennelijk omdat winst belangrijker wordt geacht dan de nationale veiligheid en de levens van burgers.”