‘Nog meer bio-ethanol in benzine funest voor auto’s en motoren’

De plannen van milieuminister Rob Jetten voor een mogelijke toevoeging van nog meer bio-ethanol in benzine zorgt voor afgrijzen bij eigenaren van oudere auto’s, motoren en buitenboordmotoren. Gelukkig voor hen lijkt de feitelijke invulling toch wat anders in elkaar te zitten.

De plannen van minister Rob Jetten voor meer bio-ethanol in bestaande brandstoffen zorgden in eerste instantie vooral voor boosheid over de prijs. Die zal namelijk stijgen wanneer duurdere biobrandstof met de bestaande brandstoffen wordt gemengd. Hierdoor zouden benzine en diesel zo’n 5 tot 10 cent per liter duurder moeten worden. Maar motorrijders en eigenaren van klassieke auto's, bromfietsen en buitenboordmotoren schrokken dubbel.

Uitzending Radar

Zij weten namelijk al lang dat onze huidige, normale Euro95-benzine officieel E10-brandstof heet, waar het cijfer 10 betekent dat er nu dus al tot 10 procent aan biobrandstof bijgemengd wordt. Vanaf 2019 was dat 5 procent, maar eind 2019 moest dat verhoogd worden naar 10 procent bio-ethanol, met vooral acuut zichtbare gevolgen voor berijders van vooral motoren en bromfietsen.

Na de invoering hiervan regende het zoveel klachten, dat consumentenprogramma Radar er een uitzending aan wijdde. Motoren en bromfietsen bleken massaal problemen te krijgen door de nieuwe benzine, waardoor motordealers en bromfietszaken de handen vol hadden aan reparaties. Duizenden bezitters van motorfietsen, maar ook van bromfietsen, buitenboordmotoren en iets oudere auto’s, klaagden over slecht lopende motoren of zelfs totale stilstand en dat leek toch ook weer niet de bedoeling van de milieumaatregel.

Bio-ethanol tast rubber aan en sloopt motoren

Wat blijkt: motorfietsen, buitenboordmotoren en klassieke auto’s komen met de huidige E10-benzine extra in de problemen, omdat de motor daarvan vaak een aantal maanden niet wordt gebruikt. Resultaat: de bio-ethanol zorgt voor meer aanslag en verstopping in de onderdelen van de benzinetoevoer dan benzine zonder milieuvriendelijke toevoegingen. Ander punt is dat bio-ethanol ouder plastic en rubber kan aantasten, waardoor slangen en buizen rond het motorblok kapot gaan.

Dat vooral motorrijders en brommers problemen hebben is logisch: afgezien van minder dagelijks gebruik, is ongeveer de helft van alle bromfietsen en bijna 40 procent van de snorfietsen vóór 2010 gemaakt, bij motorfietsen is dat zelfs bij meer dan 74 procent zo. Het gaat daarbij niet om kleine aantallen: in totaal reden er begin 2022 nog 2,4 miljoen gemotoriseerde tweewielers in Nederland, waarvan een groot deel van de eigenaren nog meer problemen gaan krijgen door meer ‘troep’ in de benzine.

Quote Brandstof­le­ve­ran­ciers moeten een groter deel van hun aanbod verduurza­men, maar mogen groten­deels zelf bepalen hoe ze dat doen Marnix Koopmans, Branchevereniging van petrochemische industrie Vemobin

Meer bio-ethanol lijkt niet realistisch

Maar meer bio-ethanol in benzine lijkt Marnix Koopmans sterk. Namens branchevereniging van de petrochemische industrie Vemobin, geeft hij aan dat het Nederlandse wagenpark nu niet geschikt is voor een ‘blend’ die meer dan 10 procent bio-ethanol bevat. Bij de invoering van E10 in 2019 was weliswaar zo’n 80 tot 90 procent van alle voertuigen daar technisch geschikt voor; maar slechts een minderheid van de huidige auto’s kan op nóg meer ethanol rijden.

Volgens hem is het wel mogelijk dat dieselauto’s meer biobrandstof in de tank krijgen, maar voor benzineauto’s en motoren is dit volgens hem momenteel absoluut niet reëel, puur omdat de meeste Nederlandse auto’s er gewoon niet op kunnen en mogen rijden van de fabrikant. Een woordvoerder van de Bovag ondersteunt die uitleg, hij denkt dan ook dat méér biobrandstof alleen in diesel kwijtgeraakt kan worden, niet in benzine.

In 2030 mogen er geen auto’s meer verkocht worden die rijden op fossiele brandstoffen (video):

HBE's

Koopmans legt uit hoe het nu werkt als er van de politiek verduurzaamd moet worden aan de benzinepompen: ,,Brandstofleveranciers moeten dan een groter deel van hun aanbod verduurzamen, maar mogen grotendeels zelf bepalen hoe ze dat doen. De enige verplichting is dat er op tankstations E10 verkocht moet worden, maar verder zijn ze er vrij in. Ze kunnen dus ook laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen en duurzame elektriciteit aanbieden. Uiteindelijk worden ze afgerekend op een percentage hernieuwbare brandstof eenheden, de zogeheten HBE’s.”

Het lijkt er dan ook een beetje op dat het plan van Jetten als geheel weliswaar over verduurzaming van brandstof gaat, maar het is voorlopig dus zeker niet zo dat aan benzine meer bio-ethanol toegevoegd wordt en dat de benzine juist daardoor duurder wordt. De prijsstijging waarover de minister het heeft, zit straks dan ook meer in andere verplichtingen waaraan de brandstofindustrie moet voldoen, dan aan meer - en dus duurdere - biobrandstof in je tank.

Bio-ethanol: voedsel in je benzinetank Bio-ethanol is van zichzelf al niet onbesproken, want de eerste lichting werd alleen maar gewonnen uit gewassen die normaal als voedsel zijn bedoeld, zoals suikerriet, tarwe, mais, rogge, gerst en suikerbieten. Modernere technologie zorgt ervoor dat ook uit cellulose (houtresten) bio-ethanol kan worden gewonnen, maar dit moet dan vaak weer vanuit andere delen van de wereld worden aangevoerd en bewerkt. Het is wel zo dat motorvoertuigen door bio-ethanol minder CO2 uitstoten, maar dat vervoer en het bewerkingsproces ook de nodige energie kosten en de vraag naar dit soort grondstoffen enorm is gestegen.

Premium benzine: duurder maar beter

Er is een oplossing voor motorrijders, motorboten en noodaggregaten; de peperdure premium Euro98 benzine tanken die alle benzinemerken aanbieden. Die kosten een extreme 20 cent meer per liter, maar blijven een E5 aanduiding houden. Opvallend is daarbij dat een onderzoek van Nieuwsmotor.nl eind 2020 opleverde dat die dure V-Power, Ultimate, Supreme, Excellium en andere ‘premium’ benzines zelfs helemaal géén bio-ethanol bevatten, dus dat ze eigenlijk E-nul zijn.

Een woordvoerder van Shell bevestigt dat dit nu nog steeds zo is. Dit kan omdat de brandstofleveranciers over de hele breedte van hun aanbod een bepaalde hoeveelheid bio-ethanol gebruiken, wat ze dan liever allemaal in de ‘gewone’ benzines wegstoppen. Die dure Euro98-benzine heeft dus niet alleen extra ‘additieven’ voor hogere prestaties, maar misschien is het tegenwoordig wel belangrijker dat er géén biobrandstof in zit.

E-Fuels: zelf benzine bouwen

De experts verwachten dat de huidige E10 benzine zo blijft en dat de premium benzines helemaal geen bio-toevoeging krijgen, ondanks dat er E5 op de pompen blijft staan. Het lijkt logischer dat daar meer vooruitgang komt uit zogenaamde synthetische benzine. Dat zijn benzines die niet uit aardolie worden geraffineerd, maar die in een scheikundig proces gemaakt worden.

Waar je bij raffinage van aardolie de benzine krijgt door een soort kluwen van elementen te ontwarren, bouw je e-fuel juist uit waterstof- en koolstofcellen, alsof het Lego is. Daarvoor is dan weer veel elektriciteit nodig, waardoor het ook wel e-fuel wordt genoemd. Shell heeft recent een vliegtuig van KLM deels op synthetische kerosine naar Madrid laten vliegen, maar grootschalige productie lijkt nog wel ver weg: de 500 liter synthetische brandstof was maar 5 procent van de totale hoeveelheid die getankt werd voor de vlucht.

Morgen mogelijk beslissing

In Nederland geldt nu nog een accijnskorting van 17,3 cent per liter benzine en 11,1 cent voor diesel in verband met de duurdere benzineprijzen door de oorlog in Oekraïne. Deze korting wordt vanaf juli verlaagd naar 8,65 cent voor benzine en 5,55 cent voor diesel. Eind dit jaar valt de korting weg. Als de voorstellen van minister Jetten doorgaan, worden de prijzen aan de pomp in 2024 dus nog hoger. Morgen wordt het nieuwe plan van Jetten waarschijnlijk gepresenteerd of afgeblazen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: