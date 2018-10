Nissan Qashqai: herboren na harttransplantatie

Rij-impressieDat de nieuwe 1,3-liter viercilinder benzinemotor van Renault en Mercedes ook zijn weg zou vinden naar de motorruimte van de Nissan Qashqai, was slechts een kwestie van geduldig afwachten. Hoe is het Japanse succesnummer uit zijn openhartoperatie ontwaakt?

Het meest recente resultaat uit de vrijage tussen de alliantie Renault/Nissan/Mitsubishi en Mercedes’ moederconcern Daimler, is een geheel nieuw ontwikkelde 1,3-liter viercilinder op benzine. Inmiddels hebben we met deze compacte turbomotor kunnen kennismaken in de Mercedes A-Klasse en de Renault Mégane en Scénic. Dat het voor de inzet van de nieuwe krachtbron niet bij deze drie modellen blijft, ligt voor de hand. De nieuwe 1.3-motor is ontwikkeld ter vervanging van Mercedes’ 1,6-liter M 270-motor uit de A, GLA, CLA en B-klasse. Bij Renault en Nissan neemt hij de plaats in van de 1,2- en 1,6-liter TCe-motoren, die in tal van modellen zijn toegepast.

Inmiddels is aangekondigd dat de motor ook zijn weg zal vinden naar de Dacia Duster en waarschijnlijk worden nieuwe motorvarianten van de Infiniti Q30 en QX30 binnen afzienbare tijd onthuld. Maar eerst is de Nissan Qashqai aan de beurt voor een openhartoperatie. Daarbij komt de nieuwe 1.3-motor beschikbaar in twee vermogensvarianten: met 140 en met 160 pk. Eind november staan deze nieuwe uitvoeringen bij de Nissan-dealer.

Efficiency

Geheel conform de actuele trends is de nieuwe 1,3-liter turbomotor ontwikkeld met een zo groot mogelijke efficiency in het achterhoofd. Om dit bereiken, zijn tal van onderdelen tegen het licht gehouden. Er is onder meer naar grootschalige toepassing van lichtgewicht materialen gekeken, terwijl met plasmatechniek een hardstalen coating op de cilinderwanden is aangebracht ter verbetering van de warmteafvoer en een verlaging van de bewegingswrijving van de zuigers. Een turbo met een elektrisch gestuurde waste-gate, blaast sneller af dan de aloude pneumatisch geregelde luchtafvoerklep. En dit zijn slechts enkele voorbeelden van onderdelen die het verbruik en de emissies moeten terugdringen.

140 pk

Nadat alle energiezuinige onderdelen tot een geheel zijn gesmeed, springt de nieuwe krachtbron een stuk verstandiger met de brandstof om dan de TCe-blokken die hij vervangt. De 140 pk sterke versie komt in de plaats van de 1.2 TCe-motor met 115 pk. Naast het aanzienlijk hogere vermogen, steeg het koppel met 50 Nm naar een maximum van 240 newtonmeter. Desondanks ging het gemiddelde verbruik met 0,3 liter en de CO2-uitstoot met 8 gram omlaag, naar 5,3 l/100 km (1 op 18,9) en 121 gram per kilometer.

De variant met 160 pk komt in de plaats van de 1.6 TCe-motor. Die leverde met 163 pk weliswaar iets meer vermogen, maar het koppel nam met 20 Nm toe tot een piekwaarde van 260 newtonmeter. Bij deze variant is het verbruik een halve liter en de CO2-emissie 13 gram, naar eveneens 5,3 l/100 km en 121 g/km.

Soepel

Ook al zijn er verder geen onderhuidse modificaties doorgevoerd, met de nieuwe motor voelt de Nissan Qashqai als herboren. Zodra hij een kleine vertraging van de turbo heeft overwonnen, bouwt de viercilinder zijn krachten soepel en mooi gelijkmatig op. Met een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 10,5 seconden, krijg je niet gauw het gevoel dat je met 140 pk veel tekort komt. De versie met 160 pk doet 8,9 seconden over dezelfde exercitie, maar uiteindelijk kom je met deze motorvariant vooral beter beslagen ten ijs wanneer je in de zomervakantie een volgeladen Alpenkreuzer over de Pyreneeën wilt slepen. Of wanneer je de voorkeur geeft aan een automatische transmissie – een zeventraps transmissie met dubbele koppeling wordt alleen op de krachtigste variant geleverd.

Multimedia

Verder valt er over de Nissan Qashqai weinig nieuws te vertellen. Uiterlijk is alles hetzelfde gebleven, er is zelfs geen ontwikkelingsgeld in een nieuw embleem gestoken om aan te geven dat het om de 1.3 DIG-T gaat. Het onderstel bleef ongemoeid, de beschikbare kleuren en wielen waren inmiddels bekend. Wat wél veranderd is, is het NissanConnect-multimediasysteem. Dankzij een flinke upgrade biedt dit meer mogelijkheden op het gebied van connectiviteit en is het gemakkelijker om de software te updaten. Het navigatiesysteem is van TomTom, met de begrijpelijke bediening die we van het Nederlandse merk kennen.

Prijzen