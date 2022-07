Nieuwe Toyota Corolla komt eraan: op naar de volgende 50 miljoen exemplaren?

MET VIDEODe verschillen zijn niet reusachtig groot tussen de twaalfde generatie Corolla en de nieuwe variant, die begin 2023 in Nederland op de markt komt. De nieuwste Corolla is up-to-date gemaakt en kent wel een aantal opmerkelijke verbeteringen.

De hoeksteen van het enorme Toyota-concern, dat is de Corolla. Liefst 50 miljoen exemplaren verkocht de Japanse autofabrikant de afgelopen 55 jaar van de gezinsauto, die in 1966 debuteerde en zou uitgroeien tot het belangrijkste model van het automerk. Toyota’s zijn doorgaans van uitmuntende kwaliteit en gaan dan ook lang mee, maar het is natuurlijk niet zo dat alle ruim 50 miljoen geproduceerde auto’s nog op aarde rondrijden. Was dat wel zo, en zouden we alle Corolla’s achter elkaar parkeren, dan zou er een file ontstaan van zes keer de omtrek van de aarde.

Hopeloos saai

Nu waren de modellen van Toyota de afgelopen decennia niet het toonbeeld van frivoliteit. Of anders gezegd, het design was hopeloos saai. Daar is de afgelopen jaren een flinke ommekeer in gekomen. De grote baas van Toyota, Akio Toyoda, heeft een grote hekel aan saaiheid. Overigens ook aan saai rijdende auto’s. Vandaar dat de huidige generatie Toyota’s een vrij dynamisch rijgedrag heeft. Je wordt als het ware enigszins betrokken bij het rijgedrag.

Ook het design van de jongste generatie Toyota’s is onderscheidend. Volgens onderzoek van Toyota zou het merendeel van de kopers van het huidige model een Corolla hebben aangeschaft vanwege het uiterlijk. Om die reden heeft Toyota niet al te voortvarend aan het design van de Corolla geschaafd. Wel oogt de voorzijde iets stoerder.

Motor is stevig aangepakt

De 1.2-liter basisversie zoals we die nu kennen van de huidige versie, acht Toyota vanaf nu te beperkt voor de Nederlandse markt. Het aanbod start met de 1.8 viercilinder met hybride aandrijflijn. De motor is stevig aangepakt, wat heeft geresulteerd in een vermogensstijging van 20 pk, tot 140 pk.

Prettig is dat het regenereren (terugwinnen van energie) sterker verloopt als de auto opstoppingen ontdekt. De camerasystemen herkennen bijvoorbeeld een geparkeerde auto langs de weg. Gaat de bestuurder op dat punt van het gaspedaal, dan weet de Corolla dat er moet worden afgeremd en doet dat op het regenereren van de hybride aandrijflijn. En dat wekt dus energie op, die naar de accu vloeit en later opnieuw is te gebruiken door de assisterende elektromotor. Volgens Toyota kun je in stadscentra rijdend zo’n 70 procent van de afstand elektrisch afleggen. Fijn is de bijzonder soepele samenwerking tussen de verschillende systemen in de aandrijflijn. Je voelt werkelijk niet wanneer je elektrisch, op benzine of gemixt rijdt.

Als je de Toyota-app installeert, communiceert je auto met je telefoon. Naar wens kun je dan tips krijgen hoe je nog zuiniger kunt rijden, via de zogenaamde Hybrid Coaching. Daarmee kun je de gereden route en je rijgedrag analyseren. Overigens kan de Corolla ook software-updates uitvoeren die draadloos via data naar de auto gaan.

Scherm is groter en beter

Het nieuw gevormde multimediasysteem is een verademing in vergelijking met het oude systeem. Het scherm is niet alleen fors groter, beter afleesbaar en voorzien van fraaiere vormgeving en graphics, het reageert ook flink sneller op opdrachten. Het aanraakscherm werkt gewoon exact op het moment dat je met je vinger opdracht geeft. En natuurlijk functioneert het scherm samen met Apple en Android, zodat je apps van je telefoon veilig op het scherm van de auto kunt gebruiken.

Qua veiligheidssystemen heeft Toyota de nieuwe Corolla up-to-date gemaakt, waarvan één systeem echt in het oog springt: de Rear Seat Reminder. We kennen de verhalen uit de krant: iemand verlaat zijn auto in de zomer en vergeet een kind of hond uit de auto te halen. Met alle gevolgen van dien. De Corolla herkent het als er nog iets of iemand in de auto achterblijft en maakt daar melding van terwijl de bestuurder de auto verlaat.

Fractie duurder

Als de nieuwe Toyota Corolla begin 2023 op de markt komt, zal deze een fractie duurder zijn dan de huidige variant. Er zullen twee versies leverbaar zijn; de 1.8 (140 pk) en de 2.0 met 196 pk. Zoals ook nu het geval is, zal de meeste aandacht gaan naar de Corolla 1.8. Prijzen zijn vooralsnog niet bekend, maar reken op een kleine verhoging. De prijs van de huidige Corolla 1.8 met hybride aandrijflijn start net onder de € 31.000.

Je krijgt tegenwoordig 10 jaar garantie op een Toyota. Zo ook op deze nieuwe Corolla.

