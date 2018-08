Gaat Lotus straks Ferrari en Porsche te lijf?

De Chinese onderneming wil nieuwe fabrieken en ontwikkelingscentra bouwen in Groot-Brittannië en met nieuwe, spraakmakende modellen de grote merken Ferrari en Porsche te lijf gaan.

Het bedrijf heeft al 51 procent van de aandelen in handen. De rest bevindt zich bij het bedrijf Etika Automotive in Maleisië en Geely is daarmee in onderhandeling om zijn meerderheidsaandeel in Lotus te vergroten.

Het enige wat Geely zelf over de plannen kwijt wil is ''dat wij graag Lotus willen terugbrengen in de top van 's werelds grootste luxemerken.'' Geely zou voornemens zijn 200 ingenieurs aan te nemen en de huidige fabriek van Lotus in het Britse Hethel uit te breiden met een tweede, elders in het land. Ook moeten er nieuwe design- en innovatiecentra komen.

Miljardair Li Shufu's is de grote man achter Geely en hij wil een serieuze concurrent worden van 's werelds grootste autofabrikanten Toyota en Volkswagen. Zijn onderneming is niet alleen eigenaar van Volvo, maar met 10 procent ook grootaandeelhouder van Daimler, de fabrikant van Mercedes en Smart.

Ingenieur Colin Chapman bouwde in 1948 al de eerste Lotus. Het merk speelde hoofdrollen in de James Bond-films The Spy Who Loved Me (1977) en For Your Eyes Only (1981). In 1996 werd het opgekocht door autofabrikant Proton in Maleisië en pas sinds vorig jaar heeft Geely zich erover ontfermd.

Al enkele jaren gaat het erg slecht met Lotus. Dit jaar verkocht het merk slechts 145 auto's in eigen land. De verkopen daalden opnieuw en deze keer met maar liefst 25 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Nederland speelt Lotus al heel lang geen rol van betekenis meer.