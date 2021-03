Nieuwe Tesla-concurrent: Chinees moederbedrijf van Volvo wil wereldwijd de topklasse in

Geely heeft in China al diverse automerken op de markt en is eigenaar van Volvo, Lotus , Polestar en Lynk & Co. De twee laatste merken worden in China geproduceerd en onder meer in Nederland verkocht. Nu lanceert Geely een nieuw merk van elektrische auto's: Zeekr. Dat is bedoeld voor het topsegment in de markt en moet dus onder meer Tesla naar de kroon steken. De auto's worden volledig ontwikkeld en gefabriceerd in China, maar zullen op termijn ook naar Europa komen. De eerste leveringen zijn gepland voor het derde kwartaal van 2021.

Spionage

Het is logisch dat Geely met name Tesla wil beconcurreren. De Model 3 van het Amerikaanse merk was vorig jaar nog de bestverkopende elektrische auto in China en haalt in het land een vijfde van zijn totale omzet (goed voor 26,6 miljard euro). De Chinese overheid maakt zich daar zorgen over. Deze maand werd bekend dat de Chinese autoriteiten de Tesla's niet vertrouwen, vanwege de camera's aan boord. Die zouden allerlei gevoelige gegevens kunnen verzamelen.

Uit angst voor spionage is het is daarom voor Chinese militairen en ambtenaren verboden om een Tesla te kopen. De oprichter van Tesla, Elon Musk, probeerde afgelopen weekend nog Chinese politici en zakenlieden te overtuigen van het feit dat zijn Tesla volledig veilig is, en prees de plannen van China om de CO2-uitstoot aan te pakken. Maar in hoeverre dat charmeoffensief de Chinese overheid van gedachten zal doen veranderen is niet duidelijk.

