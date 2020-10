Nieuwe rampenauto kan 500 coronatests per dag aan: uitslag binnen 40 minuten

Het rijdende testlaboratorium is bedoeld om snel in te zetten in besmettingshaarden, zoals een verpleeghuis, bedrijf of school. Er komt hiermee snel duidelijkheid over het besmettingsgevaar en het aantal slachtoffers ter plekke en in feite maakt het voertuig bliksemsnel bron- en contactonderzoek mogelijk. Aan boord zijn 16 Vivalytic testapparaten waarmee even zoveel tests tegelijkertijd kunnen worden geanalyseerd.