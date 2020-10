Nieuwe Porsche Panamera: zakensedan met racegenen

Rij-impressieDe nieuwe Panamera is in alles een gentleman. Vriendelijk, comfortabel, vergevingsgezind en terughoudend. Maar zet 'm op het circuit en het race-DNA van Porsche spuit eruit.

De lokatie is het Bilsterberg circuit: een relatief nieuwe omloop op een goede twee uur rijden vanaf Utrecht. Het circuit heeft wel iets van een achtbaan met zijn soms hartverzakkende hoogteverschillen en blinde bochten. Niet echt iets voor een auto als de nieuwe Porsche Panamera Turbo S, zou je zeggen. Zo'n relatief zware auto komt met zijn sterke turbomotor beter tot zijn recht op circuits met lange rechte stukken. En toch heeft Porsche expres gekozen voor dit Mickey Mouse-baantje.

Wat Porsche namelijk wil aantonen, is dat een relatief lange sedan, die vooral is toegesneden op reiscomfort en een soepele wegligging, wel degelijk ook in staat is om bloedsnel te zijn op het circuit. Na een prachtige rit in de omgeving van Bilsterberg zijn we zeer zeker overtuigd van het comfort van de nieuwe Panamera. Dat is mede te danken aan de verfijning van het onderstel. De driekamer luchtvering, het Porsche Active Suspension Management, de optionele Torque Vectoring die de aandrijfkrachten verdeelt tussen de afzonderlijke wielen afzonderlijk en de actieve rolstabilisatie PDCC Sport werden geoptimaliseerd. Ook werd een nieuwe stuurinrichting ontwikkeld.

Volledig scherm Porsche Panamera © Porsche

Om te benadrukken dat er flink gesleuteld is aan het onderstel en om aan te tonen dat je ook met een zakensedan als de Panamera niet voor joker rijdt wanneer het leuk wordt. En dus besloten ze te gaan voor een recordtijd op de Nordschleife van de Nürburgring. Porsche-fabriekscoureur Lars Kern mocht het doen. De enige aanpassing ten opzichte van een straatauto, waren de Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Meteen in zijn eerste ronde verbrak hij het record van ‘snelste executive car’ op de Nordschleife.

De Panamera raffelde het 20,832 kilometer lange circuit af in slechts 7 minuten 29 seconden en 81 honderdsten. Met zijn vermogen van 630 pk is de nieuwe Porsche Panamera Turbo S daarmee auto's als de Audi 600 pk sterke RS 6 Avant, de 625 pk sterke BMW M5 Competition en de 612 pk sterke Mercedes-AMG E 63 S allemaal de baas. Ook de voormalig recordhouder - de Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door coupe - had een luttele 0,3 seconde meer nodig voor een rondje.

Volledig scherm Porsche Panamera © Porsche

De helft van de Panamera-rijders zal er maling aan hebben. Zij kopen de Panamera vanwege het mooie lijnenspel en de mooie proporties, vanwege de mooie roffel uit de uitlaat of gewoon vanwege de naam Porsche, die bij menig autoliefhebber het hart sneller doet kloppen. Maar voor de andere helft is de wetenschap dat zijn of haar auto ook op het circuit uitermate goed presteert door de recordronde ook een bevestiging van het feit dat de Panamera niet het muurbloempje uit de Porsche-stal is. Niet dat je dat zou denken met een sprint in 3,1 seconden naar de 100 km/u en een topsnelheid van 315 km/u, maar toch.

Hoe die recordronde op de Nordschleife ongeveer moet hebben aangevoeld, kunnen we zelf ervaren, want Lars Kern is er vandaag ook en we mogen een paar rondjes mee. Natuurlijk voelt het altijd iets sneller aan als je ernaast zit dan wanneer je zelf rijdt, maar wat Kern uit de Panamera weet te halen, grenst aan het ongelofelijke. Kort daarvoor hebben we zelf enkele ronden gereden en al vrij snel gaat het echt rap, maar het lijkt wel alsof de fabriekscoureur een compleet andere auto heeft.

Volledig scherm Porsche Panamera Sport Turismo © Porsche

Vooral in de bochten is Kern sneller en ondanks dat de auto groot en zwaar is, lijkt hij te krimpen in de handen van Kern. Zonder al teveel drama sleurt hij de auto door bochten die ongelofelijke g-krachten loslaten op ons lichaam. Eerst gaat het steil omhoog en even later vallen we bijna naar beneden. De banden piepen nauwelijks en zelden hoeft hij zich in te spannen. Uiteraard komt een deel van de extra snelheid doordat de Panamera Turbo S nu 530 pk sterk is in plaats van de 550 pk van zijn voorganger, die nog geen toevoeging ‘S’ kende.

De uiterlijke veranderingen van dit inmiddels vier jaar oude Panamera-model zijn relatief bescheiden. De koplampen hebben een iets andere indeling gekregen en de Sport Design voorbumper met grote luchtroosters is nu standaard. Aan de achterzijde zien we nieuwe achterlichten die nu vloeiender in de strip doorlopen die beide lichtunits verbindt. Ook zijn er drie nieuwe velgsoorten leverbaar en beschikt de auto standaard over zaken als Lane Assist met verkeersbordenherkenning, adaptieve cruise control en nachtzichtassistentie.

Volledig scherm Porsche Panamera 4 S E-Hybrid © Porsche

Naast de komst van de Panamera Turbo S werden ook de andere motorvarianten verbeterd. Een andere nieuwkomer is de 4S E-Hybrid uitvoering, die over een systeemvermogen van 560 pk beschikt. Deze stekker hybride Panamera, die zowel de 4 E-Hybrid als de Turbo S E-Hybrid vervangt, heeft een 440 pk sterke 2,9 liter V6 met twee turbo's. De motor krijgt assistentie van een 136 pk sterke elektromotor. Dankzij de accucapaciteit van 17,9 kWh kan er maximaal 54 kilometer volledig elektrisch mee gereden worden.

Volledig scherm Het interieur van de nieuwe Panamera © Porsche

Ook de Panamera GTS is sterker dan ooit. De 4,0 liter V8 met twee turbo’s heeft nu een vermogen van 480 pk. Dat is 20 pk meer dan voorheen. Het koppel bedraagt 620 Newtonmeter. Standaard beschikt de Panamera GTS over een nieuw sportuitlaatsysteem, waardoor de V8 motor nog lekkerder klinkt. De instapvarianten Panamera en Panamera 4 worden aangedreven door een bi-turbo 2.9 liter V6. Het vermogen en koppel van beide modellen bleef met 330 pk en 450 Newtonmeter ongewijzigd.

Volledig scherm Porsche Panamera © Porsche

De nieuwe Porsche Panamera is te koop als sedan en als Sport Turismo. De prijzen beginnen bij € 130.000 voor de sedan. De minst dure Sport Turismo kost 141.100. De Panamera 4S E-Hybrid is te koop vanaf € 136.500 en de Panamera GTS kost € 195.100. Het voorlopige topmodel is de Panamera Turbo S Executive die vanaf € 260.800 in de prijslijsten staat. Wie houdt van extreem veel vermogen, moet echter wachten op de Turbo S-E Hybrid. Die wordt volgens onbevestigde berichten maar liefst 820 (!) pk sterk.

