Nieuwe Porsche GT3 RS is sneller dan de 918 Spyder

Het circuit in de Duitse Eiffel geldt als maatstaf in de wereld van de sportwagens. Wie hier de snelste ronde rijdt, is de held van de auto-industrie. Porsche zit vaak in de top drie en ook ditmaal is het prijs. De sportieve GT3 RS is op het circuit maar liefst 24 seconden sneller dan zijn voorganger. De snelste ronde werd gereden door de 29-jarige Porsche-coureur Kévin Estre, die een tijd van 6 minuut, 56 seconden en 4 honderdsten wist neer te zetten.