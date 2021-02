Nieuwe Porsche 911 GT3 verlegt de grenzen

Wie niet helemaal bekend is met de Porsche 911 begint het ongetwijfeld te duizelen als alle uitvoeringen van het icoon de revue passeren. De in 2019 gepresenteerde 992-generatie is namelijk al in tal van smaken leverbaar. Kopers van een 911 kunnen zich in de Porsche-showrooms al een tijdje vergapen aan de Carrera, Carrera 4, Carrera S, Turbo en Turbo S. Nieuw is deze GT3, de sportiefste atmosferische 911 die je tot de komst van een nieuwe GT3 RS kunt kopen.

Hoewel de Porsche 911 Turbo en Turbo S met hun respectievelijk 581 pk en 650 pk 3.8 zescilinder boxermotoren de echte krachtpatsers zijn, is de nieuwe GT3 de meest dynamische van het stel. Die krijgt een motor die is afgeleid van die van de 911 GT3 R Endurance-racer, een blok dat eveneens in de nieuwe 911 GT3 Cup-racer ligt. Dat betekent in het geval van de actuele GT3 dat er achterin een 510 pk en 470 Nm sterke turboloze 4,0-liter zescilinder boxermotor zijn werk doet. De vermogenstoename bedraagt daarmee 10 pk en 10 Nm ten opzichte van zijn voorganger. Die cijfers komen kenners bekend voor, de gelimiteerde 911 Speedster uit 2019 had hetzelfde vermogen. De motor is dan ook bijna gelijk aan die auto, al kreeg hij wel een nieuw uitlaatsysteem, mede om aan alle emissie-eisen te voldoen.

Volledig scherm Porsche 911 GT3 © Porsche

Porsche GT-baas Andreas Preuninger verklaart tegenover Autoweek dat de 510 pk een bescheiden opgave van het daadwerkelijke vermogen is, zoals gebruikelijk bij Porsche. 520 ligt waarschijnlijk meer bij de realiteit. De redline ligt opnieuw op 9.000 tpm. In deze tijd is een atmosferische motor met dit vermogen een zeldzaamheid en het was volgens de man ook een opgave om aan alle wereldwijde emissie-eisen te voldoen. ,,We willen zo lang mogelijk doorgaan met een atmosferische motor voor de GT3 en we zullen het blijven doen zolang het ons lukt. De nieuwe EU-eisen van 2025 zijn een opgave, maar we zijn hier gewend om buiten de gebaande paden te denken om met oplossingen te komen.”

Zesbak of automaat

De nieuwe 911 GT3 krijgt een handgeschakelde zesbak, maar is ook verkrijgbaar met een PDK-automaat. De handgeschakelde variant legt 1.418 kilo in de schaal, de automaat is met een wagengewicht van 1.435 iets zwaarder. Het gemiddeld verbruik ligt, hoe irrelevant ook in dit segment, op 13,3 l/100 km. Een sprintje vanuit stilstand naar de 100 km/h is in 3,4 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 320 km/h. Kies je de 911 GT3 met automaat, dan moet je het met een verwaarloosbaar lagere topsnelheid van 318 km/h doen. De automaat geeft zeven verzetten tegenover acht in de Carrera’s en de 911 Turbo en is gebaseerd op de bak uit de vorige generatie 911.

Volledig scherm Porsche 911 GT3 © Porsche

Volledig scherm Porsche 911 GT3 © Porsche